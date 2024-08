Metsolová: Invázia do Československa v 1968 rozdrvila nádej na reformy

Brusel 21. augusta (TASR) - Sovietska invázia do Československa v auguste 1968 rozdrvila nádeje ľudí na reformy, rozbila sny o slobode a zvrátila politickú liberalizáciu. V stredu to vyhlásila predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, informuje bruselský spravodajca TASR.



Šéfka europarlamentu sa na sociálnej sieti X vyjadrila k udalostiam z augusta 1968, ktoré nastali po vstupe vojsk piatich krajín Varšavskej zmluvy - Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska - do vtedajšieho Československa.



"Sovietska invázia do Československa pred 56 rokmi rozdrvila nádeje na reformy, rozbila sny o slobode a zvrátila politickú liberalizáciu," uviedla Metsolová.



Zároveň upozornila, že zodpovednosťou súčasnej generácie nie je takéto udalosti iba si pripomínať, ale sa z nich aj poučiť.



"Nikdy sa nepoddávajte autokracii," odkázala v tejto súvislosti šéfka europarlamentu.