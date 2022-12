Metsolová ku Katargate: Je to útok na Európsky parlament i demokraciu

Štrasburg 12. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v pondelok vo svojom prejave v Štrasburgu vyhlásila, že údajné podplácanie cudzou krajinou je útokom na demokraciu. Reagovala tým na korupčnú kauzu, v ktorej belgickí vyšetrovatelia obvinili štyroch ľudí spojených s EP vrátane gréckej europoslankyne a jednej z podpredsedníčok EP Evy Kailiovej, informuje TASR.



Podľa Metsolovej v korupčnej kauze známej aj ako Katargate jej aktéri napojení na autokratické tretie krajiny údajne využili mimovládne organizácie, odbory, jednotlivcov, asistentov a poslancov Európskeho parlamentu, aby ovplyvňovali dianie v EP. "Ich zlomyseľné plány zlyhali," dodala.



Poznamenala súčasne, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní podstúpiť riziko pre to, aby získali "tašku plnú peňazí". Podstatné podľa nej však je, aby títo ľudia pochopili, že za svoje činy sa budú zodpovedať v plnom rozsahu, ako sa to stalo aj v tomto prípade.



"Korupcia nemôže zvíťaziť," vyhlásila Metsolová v pondelok – tri dni po tom, ako sa v bruselskom sídle EP a vo viacerých domoch v Bruseli uskutočnili policajné prehliadky, pri ktorých sa našla veľká hotovosť.



Tieto policajné razie sa uskutočnili na základe podozrení, že jedna z monarchií v Perzskom zálive sa snažila vylepšiť svoj obraz v EÚ a pokúšala sa ovplyvňovať rozhodnutia v európskom zákonodarnom zbore. V súvislosti s týmto prípadom sa spomína Katar, ktorého predstavitelia však v sobotu kategoricky popreli, že by ich krajina bola zapletená do pokusov o korupciu v europarlamente.



"Akékoľvek obvinenie z protiprávneho konania zo strany štátu Katar je závažnou dezinformáciou," uviedol v sobotu predstaviteľ katarskej vlády.



V reakcii na podozrenia vznesené voči Kataru Metsolová v pondelok informovala, že správu, ktorá sa týkala liberalizácie vízového režimu EÚ pre občanov Kataru, pošle späť do výboru, čím odloží alebo zmarí rozhodnutie europarlamentu v tejto veci.



Konanie zadržaných podozrivých belgická federálna prokuratúra kvalifikovala ako pokus údajnej "zločineckej organizácie ovplyvniť politiku Európskej únie v prospech štátu z Perzského zálivu".



Ako v pondelok uviedla agentúra AFP, viacerí poslanci Európskeho parlamentu, ako aj bojovníci za transparentnosť požadujú prísnejšie pravidlá proti úplatkárstvu v EP. Manon Aubryová, šéfka ľavicovej skupiny v EP, vyzvala Kailiovú, aby odstúpila z funkcie. Zároveň žiada vytvoriť vyšetrovaciu komisiu, aby preverila "zlyhanie" europarlamentu v tejto afére.