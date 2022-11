Metsolová: Moldavsko má svoje miesto v Európskej únii

Brusel/Kišiňov 11. novembra (TASR) - Moldavsko má svoje miesto v Európskej únii. Uviedla to predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová po piatkovej návšteve Kišiňova, kde sa stretla s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou a vystúpila na mimoriadnom plenárnom zasadnutí moldavského parlamentu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šéfka EP má na programe aj stretnutie s premiérkou Nataliou Gavrilitovou a predsedom parlamentu Igorom Grosuom.



Počas príhovoru k poslancom Metsolová uviedla, že prišla s jasným odkazom, že Moldavsko má svoje miesto v Európe a že budúcnosť krajiny musí byť spoločná s budúcnosťou Únie. Europarlament podľa nej "urobí všetko potrebné", aby pomohol Moldavsku stať sa členským štátom EÚ.



Poslancom pripomenula, že členstvo v eurobloku je "nádej pre ďalšie generácie" a je to o zosúladení noriem, o spoločnej legislatíve a o tom, že aj hlas Moldavska by bolo počuť počas rozhodnutí, ktoré majú vplyv na všetkých Európanov.



"Európsky parlament bol prvou inštitúciou EÚ, ktorá vyzvala Moldavsko, aby spolu s Ukrajinou získalo štatút kandidátskej krajiny EÚ. Urobili sme to preto, lebo Moldavsko patrí do našej európskej rodiny. Vieme, že Európa je o otváraní dverí, búraní múrov a spolužití. Je to nás spôsob života a žitia," vyhlásila.



Spresnila, že získanie štatútu kandidátskej krajiny je pre Moldavsko "historickou príležitosťou" posilniť demokraciu a postavenie mladých ľudí a vybudovať modernú a odolnú krajinu. Zároveň je to aj historický moment pre Európu. "Je to obojsmerná ulica, chceme kúsok Moldavska v Európe, nielen kúsok Európy v Moldavsku," opísala situáciu Metsolová a dodala, že ak moldavská strana urobí očakávané reformy, EÚ nesmie odkladať svoje hodnotenia.



Šéfka EP poďakovala Moldavčanom, že prijali okolo 80.000 Ukrajincov, ktorí hľadali útočisko pred vojnou, a podporili vyše 600.000 Ukrajincov prechádzajúcich cez ich krajinu a že humanitárne pomáhajú susednej Ukrajine.



V neposlednom rade uviedla, že EÚ bude aj naďalej pomáhať Kišiňovu diverzifikovať jeho dodávky energie, aby zabránila ďalšej destabilizácii, ktorej Moldavsko čelí v dôsledku vojny na Ukrajine a vydierania dodávkami energií zo strany Ruska. "Naše členské štáty už umožnili Moldavsku nové prepojenia. Toto je európska solidarita v plnej paráde," skonštatovala a pripomenula, že EP podporil aj dočasné liberalizačné opatrenia pre určité moldavské poľnohospodárske produkty, ako aj dohodu, ktorá moldavským spoločnostiam a vodičom uľahčuje cestnú nákladnú dopravu v EÚ.











