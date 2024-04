Metsolová na poslednom zasadnutí EP vyzdvihla viacero úspechov

Štrasburg 23. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) sa za posledných päť rokov má čím pochváliť, uviedla v pondelok večer na úvod posledného zasadnutia zákonodarného zboru EÚ pred nadchádzajúcimi eurovoľbami predsedníčka EP Roberta Metsolová. Informuje o tom spravodajca TASR.



Metsolová pripomenula, že europarlament v súčasnom zložení zasadá posledný raz pred eurovoľbami, ktoré sa vo všetkých členských krajinách budú konať v období od 6. do 9. júna.



Vyhlásila, že za uplynulých päť rokov možno hovoriť o úspechoch Európskeho parlamentu, keď počas tohto obdobia europoslanci odobrovali a menili navrhnutú celoeúnijnú legislatívu.



Ako zdôraznila, prelomové právne predpisy prijaté počas tohto volebného obdobia sa týkali oblasti umelej inteligencie, migrácie a azylovej politiky, ochrany klímy, vytvárania pracovných miest a ochrany európskeho priemyslu a poľnohospodárstva. Europoslanci prispôsobovali budúce zákony v oblasti nových technológií, digitálnych služieb a digitálnych trhov.



"Čelili sme invázii na Ukrajinu, odpútali sme sa od Ruska a vytvorili sme nové priority v oblasti energetiky a zdravia. Postavili sme sa za humanitárne potreby na Blízkom východe a na celom svete," povedala Mersolová v pléne EP.



Upozornila tiež, že europarlament v končiacom sa volebnom období schválil významnú agendu v oblasti rovnosti a posilnil sociálny pilier EÚ.



"Viedli sme európsku diskusiu, ktorá ľuďom život trochu uľahčila a urobila ho o niečo bezpečnejší," opísala situáciu.



Metsolová zároveň vzdala hold svojmu predchodcovi vo funkcii Davidovi Sassolimu, ktorý zomrel v roku 2022 počas výkonu svojho mandátu,a vyzvala najmä mladých Európanov, aby o necelých šesť týždňov hlasovali vo voľbách do Európskeho parlamentu a formovali tak svoju budúcnosť, pretože "na každom hlase a na každej voľbe záleží".



Volebné moratórium pred eurovoľbami sa začne 10. mája. Podľa zákona o voľbách do EP je počas trvania moratória zakázané vysielať alebo zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách alebo koalíciách v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí.