Metsolová: Na stole sú všetky možnosti ohľadom postupu eurokomisie

Brusel 26. júna (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová vo štvrtok v Bruseli vyhlásila, že ponecháva otvorené všetky možnosti po tom, čo Výbor EP pre právne veci (JURI) hlasovaním odporučil podať žalobu na Európsku komisiu (EK). Dôvodom je rozhodnutie EK obísť europoslancov pri zriadení nového špecializovaného nástroja na obranné pôžičky v hodnote 150 miliárd eur s názvom SAFE (Security Action for Europe), informuje osobitný spravodajca TASR.



„Mojou úlohou je stáť za Európskym parlamentom,“ vyhlásila Metsolová po stretnutí s lídrami členských krajín EÚ. Skritizovala použitie článku 122 Zmluvy o fungovaní EÚ ako právneho základu pri schvaľovaní návrhu SAFE, keďže podľa nej existuje široká podpora tejto iniciatívy aj v europarlamente.



„Nemáme problém s obsahom, práve naopak, páči sa nám,“ zdôraznila. Článok 122 umožňuje Komisii predkladať návrhy priamo Rade EÚ v prípade núdze, čím sa obchádza legislatívna úloha EP.



Výbor JURI v utorok potvrdil svoje predchádzajúce odporúčanie žalobu podať. Podľa jeho názoru sa článok 122 v tomto prípade nehodí, pripomína portál stanice Euronews.



Členské štáty nariadenie schválili koncom mája a predpokladá sa, že žiadosti o financovanie predložia do konca júla. Metsolová odmietla, že by išlo o inštitucionálny spor, a označila celú záležitosť za otázku demokratickej legitimity. Dodala, že všetky možnosti budú zvážené „pokojne a pragmaticky“ a žiadnu nevylučuje.











(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)