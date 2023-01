EP: Metsolová neskoro priznala dary a návštevy, no pravidlá neporušila

Brusel 20. januára (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová neporušila žiadne pravidlá týkajúce sa prijatých darov a žiadne dary si neponecháva. Oznámilo v piatok tlačové oddelenie EP, informuje spravodajca TASR.



Viaceré tlačové agentúry vo štvrtok informovali, že šéfka europarlamentu oneskorene oznámila zoznam prijatých darov od nástupu do funkcie a oficiálne návštevy s ubytovaním, ktoré hradila tretia strana.



"Všetky dary dostávajú predsedovia Európskeho parlamentu vždy v mene inštitúcie, nikdy nie na ich osobné meno. Nejde o dary pre poslancov, ale o protokolárne dary, pričom väčšina z nich je výsledkom výmeny protokolárnych darov s krajinami alebo inštitúciami podľa existujúcej protokolárnej praxe," vysvetlil tlačový odbor EP.



Metsolová minulý týždeň uviedla, že od svojho nástupu do funkcie v januári 2022, dostala 142 darov v hodnote do 150 eur (knihy, pamätné mince, ozdobné predmety, čokoládu, víno a šampanské či tričko španielskej ženskej futbalovej reprezentácie) a zúčastnila sa na piatich oficiálnych návštevách mimo Bruselu a Štrasburgu platených tretími stranami. Priznanie však podala až po termíne. Podľa vnútorných postupov EP to mala urobiť do 30 dní po pracovnej ceste na pozvánku tretej strany alebo prijatí darov.



Bola to napríklad trojdňová návšteva Izraela v máji 2022 - ubytovanie na dve noci hradil Izrael, ktorý vybral hotel z bezpečnostných dôvodov. V máji strávila noc v Davose vo Švajčiarsku na podujatí ukrajinskej filantropickej nadácie Viktora Pinčuka. V júni bola v Kodani ako hosť summitu Aliancie demokracií a v októbri na pozvanie Bratstva rytierov z Tastevinu vystúpila vo francúzskom meste Beaune, pričom jej organizátori zaplatili noc v hoteli.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)