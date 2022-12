Metsolová: Nikto nemá beztrestnosť za korupciu

Brusel 15. decembra (TASR) — Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová sa vo štvrtok na úvod zasadnutia Európskej rady (summit EÚ) v Bruseli zamerala na opätovné vybudovanie dôvery v EÚ, na spoluprácu s cieľom zaistiť líderstvo Únie v oblasti konkurencieschopnosti, energetiky, boja proti inflácii a podpory Ukrajiny a spomenula aj korupčný škandál Katargate. Informuje o tom spravodajca TASR.



Po príhovore k šéfom štátov a vlád a následnej diskusii Metsolová novinárom povedala, že mala dve stretnutia so zástupcami katarskej vlády v Bruseli.



"Dostala som pozvánky, napríklad na majstrovstvá sveta vo futbale alebo na predkladanie problémov v parlamente, ktoré som odmietla," uviedla.



S lídrami členských krajín a ostatných inštitúcií EÚ mala "dlhú výmenu názorov", pomerne značná časť bola venovaná trestnému stíhaniu v súvislosti s korupčným škandálom, ktorý zasiahol EP.



Šéfka EP zopakovala svoj skorší prísľub, že vyčistí inštitúciu, ktorej predsedá, od zhubných vplyvov. "Žiadna beztrestnosť nebude, nič sa nezametie pod koberec," povedala. Dodala, že je nevyhnutné, aby títo ľudia pochopili, že budú chytení pri páchaní nelegálnych činov a že to bude mať následky. "Musia vedieť, že budú mať v plnom rozsahu do činenia so zákonom. O tom je právny štát. Takto reagujeme a obnovujeme dôveru," uviedla v súvislosti s korupčným škandálom.



Konštatovala, že vždy budú takí, pre ktorých "taška s hotovosťou stojí za riziko", čím narážala na grécku europoslankyňu Evu Kailisovú, u ktorej doma v Bruseli polícia našla tašky, kabelky a kufre s hotovosťou vo výške státisícov eur. Kailisovú zadržala belgická polícia a nachádza sa vo vyšetrovacej väzbe.



Po tomto škandále sa začali množiť správy od viacerých súčasných i bývalých europoslancov, že nielen Katar, ale aj Maroko sa rôznymi darmi a "pozornosťami" snaží kúpiť si europoslancov v snahe ovplyvniť niektoré legislatívne návrhy a procesy.



"Informácie, ktoré sme dostali od belgických úradov, naznačujú, že existujú vážne podozrenia o ľuďoch spojených s autokratickými vládami, obchodujúcich s politickým vplyvom spôsobom, o ktorom sa domnievame, že má za cieľ podmaniť si naše procesy," uviedla Metsolová v prejave k lídrom členských krajín.



Metsolová vyjadrila nádej, že EÚ sa vyhne obchodným sporom s USA po prijatí amerického zákona o znižovaní inflácie, zopakovala svoje sklamanie zo zablokovania vstupu Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru Rakúskom a vyslovila sa za reformy energetického trhu. Vyjadrila tiež podporu Ukrajine a nevyhnutnosť, aby EÚ nepodľahla únave a bola v tomto smere jednotná, čo preukáže aj prijatím deviateho balíka sankcií voči Rusku.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)