Metsolová: Novinári nesmú žiť v strachu o svoj život

Brusel 3. mája (TASR) - Žiaden novinár by nemal žiť v strachu o svoj život a zákony ich musia chrániť. Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače (3. máj) to v stredu v oficiálnom vyhlásení uviedla predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, informuje spravodajca TASR.



Šéfka EP na svojom účte na Twitteri napísala, že EP si "aj dnes a každý deň" pripomína investigatívnych novinárov Daphne Caruanu Galiziovú a Jána Kuciaka, ktorí boli zavraždení kvôli svojej práci. Zopakovala tiež výzvu EP, aby ruské úrady prepustili väzneného amerického novinára Evana Gershkovicha. V Rusku mu kvôli obvineniam zo špionáže hrozí 20 rokov väzenia.



"Novinári sa nikdy nesmú stať terčom," uviedla Metsolová. Zdôraznila, že ich boj za spravodlivosť nikdy nesmie byť ničím podmienený a ich hlas nikdy nikto nesmie umlčať.



Europarlament podľa jej slov bude vždy stáť po boku "hľadačov pravdy" a na strane spravodlivosti a nezávislej žurnalistiky.



"Dobre vieme, že sloboda novinárov vykonávať svoju prácu nemôže byť odpojená od ochrany našej demokracie. Ide o dve strany tej istej mince," dodala.



Ochrana novinárov - najmä v dnešných zložitých a neistých časoch - je podľa Metsolovej ochranou pravdy a to znamená ochranu "nášho spôsobu života", že podporovať slobodu médií znamená podporovať demokraciu ako takú.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)