Metsolová o CoFoE: Európsky parlament bude bojovať za silnejšiu EÚ

Štrasburg 9. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) bude bojovať za silnejšiu Európu a za všetko, čo Európa predstavuje. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová to povedala v pondelok na pôde EP v Štrasburgu počas záverečnej ceremónie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



"To znamená slobodu, demokraciu, právny štát, solidaritu, vyrovnané možnosti," pokračovala predsedníčka EP. "Európa sa nikdy nebála. Teraz je čas zvýšiť úsilie a neustúpiť," vyhlásila.



Európa sa podľa Metsolovej opäť nachádza v rozhodujúcej chvíli v oblasti európskej integrácie. "Mali by sme prijať každý proces potrebný na to, aby sme sa tam dostali," dodala.



Jednou zo súčastí CoFoE, ktorá sa začala vlani v máji, boli štyri občianske panely. Tie dávali občanom z členských krajín príležitosť vyjadriť sa k budúcnosti EÚ a jej smerovaniu.



Plénum CoFoE na záverečnom plenárnom zasadnutí na konci apríla prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí. Týmito návrhmi sa budú zaoberať Európsky parlament, vlády členských krajín i Európska komisia.



"My mladí ľudia chceme byť vypočutí, aby sme mohli bojovať za našu budúcnosť. A naša budúcnosť je tu v EÚ," povedal Kacper Parol z Poľska, jeden z účastníkov CoFoE.



"Nanešťastie, žijeme vo svete zvyšujúcich sa hrozieb," povedal a pripomenul vojnový konflikt na Ukrajine, klimatickú krízu, útoky na základy demokracie. Mnohí z ľudí, ktorých stretol počas konferencie na pôde európskych inštitúcií, sa podľa jeho slov "necítili byť Európanmi". "Dnes, po čase, môžeme všetci spoločne povedať, že my sme občania Európy," dodal.