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Metsolová podporila Meloniovej výzvu na viac zdravého rozumu v EÚ

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Na snímke predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová. Foto: TASR/PAP

Metsolová vyhlásila, že Európa musí obmedziť byrokraciu a posilniť jednotný trh, aby európske firmy mohli lepšie konkurovať vo svete.

Autor TASR
Rimini 26. augusta (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v stredu podporila výzvu talianskej premiérky Giorgie Meloniovej na viac „zdravého rozumu“ pri tvorbe politík Európskej únie. Za jednu z priorít budúcnosti EÚ označila posilnenie konkurencieschopnosti a znižovanie regulačnej záťaže, informuje TASR s odvolaním sa na správu portálu Euractiv.com.

Metsolová vyhlásila, že Európa musí obmedziť byrokraciu a posilniť jednotný trh, aby európske firmy mohli lepšie konkurovať vo svete. „Giorgia Meloniová mala pravdu, potrebujeme viac riešení založených na zdravom rozume,“ povedala v prejave na každoročnom významnom talianskom politickom a kultúrnom podujatí Rimini Meeting.

Ako príklad regulácie, ktorá môže mať podľa nej opačný účinok, uviedla pravidlá EÚ týkajúce sa obalov, ktoré nadobudli účinnosť 12. augusta. Podľa predsedníčky EP ukladajú malým a stredným európskym podnikom prísnu a kontraproduktívnu záťaž. „Je to presný opak toho, za čím by mala Európa stáť,“ zdôraznila.

Metsolová oznámila, že europarlament sa v najbližších týždňoch pokúsi pravidlá zmeniť. Rokovania medzi europoslancami a členskými štátmi o znižovaní environmentálnej regulačnej záťaže pokračujú.

Talianska premiérka Meloniová používa pojem „zdravý rozum“ čoraz častejšie pri opise svojej predstavy o fungovaní EÚ. Vlani v máji vyzvala, aby EÚ „robila menej a robila to lepšie“ a zároveň požadovala stanovenie priorít založených na zdravom rozume a rýchlejšie rozhodovanie EÚ.

Konkurencieschopnosť sa v poslednom období dostala do centra politickej agendy EÚ. Vlády a podniky tlačia na únijné inštitúcie, aby zmiernili regulačné požiadavky a pomohli zmenšiť zaostávanie za Spojenými štátmi a Čínou. „Buď sa posunieme vpred spoločne, alebo sa nepohneme nikam,“ povedala Metsolová.

Predsedníčka EP sa vyjadrila aj k technologickej súťaži a postaveniu Európy vo svete. EÚ si podľa nej nemôže dovoliť zostať divákom v oblasti umelej inteligencie a musí vytvoriť vlastný európsky prístup, ktorý nebude ani americký, ani čínsky. „Tvárou v tvár tejto technologickej revolúcii nesmieme zabudnúť na to, kým sme. Musíme zachovať našu ľudskosť. Ľudia musia zostať konečným cieľom,“ uviedla.
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