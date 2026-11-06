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Metsolová: Poľsko si uvedomilo ruskú hrozbu skôr, Európa ho nepočúvala
Metsolová zdôraznila, že bezpečnosť sa stala prioritou poľského predsedníctva v Rade EÚ.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 6. novembra (TASR) - Poľsko si oveľa skôr než ostatné európske krajiny uvedomilo hrozbu zo strany Ruska, avšak jeho varovania sa v Európe celé roky nestretli s odozvou. Vyhlásila to v piatok predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová počas vystúpenia v poľskom Sejme, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Mali ste pravdu. Európa vás mala vypočuť skôr,“ povedala. Metsolová zdôraznila, že Poľsko už roky varovalo pred hrozbou zo strany Ruska či energetickou závislosťou.
„Poľsko si uvedomilo nebezpečenstvo oveľa skôr než my. Roky ste nás varovali pred Ruskom, energetickou závislosťou a tým, čoho je Kremeľ schopný. Príliš veľa ľudí v Európe vás nepočúvalo,“ podotkla šéfka europarlamentu.
Metsolová zdôraznila, že bezpečnosť sa stala prioritou poľského predsedníctva v Rade EÚ. Poukázala na budovanie opevnení na východnej hranice Poľska a na jeho úlohu pri financovaní európskej obrany.
„Poľsko vie, čo znamená byť v prvej línii Európy,“ uviedla a vymenovala ruskú agresiu na Ukrajine, využívanie migračného tlaku na Poľsko zo strany Bieloruska, narušenia vzdušného priestoru dronmi či sabotáže na železnici. „Tieto hrozby sú navrhnuté tak, aby otestovali naše odhodlanie, rozdelili naše spoločnosti a podkopali naše demokracie,“ dodala.
Informovala, že do Poľska prúdi 44 mld. eur, z ktorých väčšinu majú využiť poľské subjekty a upozornila na strategický význam trasy Via Baltica a Suvalského priesmyku pre bezpečnosť regiónu a celej Európy.
V prejave zdôraznila, že Európa nie je o rovnakosti a nejde o projekt nanucovaný z Bruselu. „Ide o to, aby sme si hľadali silu v našej rôznorodosti a rešpektovali naše tradície, našu históriu, naše jazyky," dodala a uzavrela to citátom pápeža Jána Pavla II. v poľštine o tom, že Poľsko potrebuje Európu a Európa potrebuje Poľsko.
Ešte pred prejavom v pléne vystúpila na tlačovej konferencii s predsedom Sejmu Wlodzimierzom Czarastým, ktorý na nej oznámil, že v máji budúceho roka Poľsko zorganizuje stretnutie predsedov parlamentov členských štátov EÚ a NATO, Ukrajiny, Moldavska, Kanady, ktoré sa bude venovať bezpečnosti.
Premiér Donald Tusk po prejave podľa agentúry PAP uviedol, že na Metsolovú sa môže vždy spoľahnúť a obaja rovnako chápu význam Európy aj národných štátov. „Tento prejav ma veľmi dojal,“ reagoval premiér Donald Tusk a dodal, že oceňuje aj scénografiu.
Poslanci opozície v pléne počas Metsolovej prejavu držali transparenty prirovnávajúce Tuska k diktátorovi a označujúce dianie okolo Ústavného súdu za puč.
Podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza sa poslanci sami zosmiešňujú a robia z rokovacej sály cirkus. „Čoskoro začnú spievať a predávať hodinky,“ dodal posmešne Tusk v príspevku na sieti X.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Mali ste pravdu. Európa vás mala vypočuť skôr,“ povedala. Metsolová zdôraznila, že Poľsko už roky varovalo pred hrozbou zo strany Ruska či energetickou závislosťou.
„Poľsko si uvedomilo nebezpečenstvo oveľa skôr než my. Roky ste nás varovali pred Ruskom, energetickou závislosťou a tým, čoho je Kremeľ schopný. Príliš veľa ľudí v Európe vás nepočúvalo,“ podotkla šéfka europarlamentu.
Metsolová zdôraznila, že bezpečnosť sa stala prioritou poľského predsedníctva v Rade EÚ. Poukázala na budovanie opevnení na východnej hranice Poľska a na jeho úlohu pri financovaní európskej obrany.
„Poľsko vie, čo znamená byť v prvej línii Európy,“ uviedla a vymenovala ruskú agresiu na Ukrajine, využívanie migračného tlaku na Poľsko zo strany Bieloruska, narušenia vzdušného priestoru dronmi či sabotáže na železnici. „Tieto hrozby sú navrhnuté tak, aby otestovali naše odhodlanie, rozdelili naše spoločnosti a podkopali naše demokracie,“ dodala.
Informovala, že do Poľska prúdi 44 mld. eur, z ktorých väčšinu majú využiť poľské subjekty a upozornila na strategický význam trasy Via Baltica a Suvalského priesmyku pre bezpečnosť regiónu a celej Európy.
V prejave zdôraznila, že Európa nie je o rovnakosti a nejde o projekt nanucovaný z Bruselu. „Ide o to, aby sme si hľadali silu v našej rôznorodosti a rešpektovali naše tradície, našu históriu, naše jazyky," dodala a uzavrela to citátom pápeža Jána Pavla II. v poľštine o tom, že Poľsko potrebuje Európu a Európa potrebuje Poľsko.
Ešte pred prejavom v pléne vystúpila na tlačovej konferencii s predsedom Sejmu Wlodzimierzom Czarastým, ktorý na nej oznámil, že v máji budúceho roka Poľsko zorganizuje stretnutie predsedov parlamentov členských štátov EÚ a NATO, Ukrajiny, Moldavska, Kanady, ktoré sa bude venovať bezpečnosti.
Premiér Donald Tusk po prejave podľa agentúry PAP uviedol, že na Metsolovú sa môže vždy spoľahnúť a obaja rovnako chápu význam Európy aj národných štátov. „Tento prejav ma veľmi dojal,“ reagoval premiér Donald Tusk a dodal, že oceňuje aj scénografiu.
Poslanci opozície v pléne počas Metsolovej prejavu držali transparenty prirovnávajúce Tuska k diktátorovi a označujúce dianie okolo Ústavného súdu za puč.
Podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza sa poslanci sami zosmiešňujú a robia z rokovacej sály cirkus. „Čoskoro začnú spievať a predávať hodinky,“ dodal posmešne Tusk v príspevku na sieti X.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)