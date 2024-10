Metsolová prehovorila k lídrom štátov EÚ, zdôraznila podporu Ukrajiny

Brusel 17. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová vo štvrtok v Bruseli lídrom členských štátov Európskej únie zopakovala, že europarlament vytrvá v podpore Ukrajiny. Vyzvala taktiež na koordinovaný európsky prístup s cieľom zabezpečiť integritu schengenského priestoru, informuje osobitný spravodajca TASR.



"Keď hovoríme o budúcnosti Ukrajiny a o ukončení tejto strašnej vojny, musíme si jasne povedať, že to môže dosiahnuť len silná a suverénna Ukrajina. EP je pevne presvedčený, že nemá byť nič o Ukrajine bez Ukrajiny," uviedla Metsolová. Pripomenula, že europarlament bude nasledujúci týždeň na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovať o poskytnutí výnimočnej makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 35 miliárd eur.



V súvislosti s migráciou vyzvala členské štáty EÚ na dôsledné vykonávanie paktu o migrácii a azyle, ktorý Únia schválila začiatkom tohto roka. "Nebude však fungovať, ak pod tlakom podkopeme to, čo sme spoločne vybudovali. Preto je dôležité, aby sme zintenzívnili úsilie o rýchle vykonávanie tohto paktu," apelovala šéfka europarlamentu.



Tvrdí, že je potrebné chrániť vonkajšie hranice EÚ, no treba taktiež spravodlivo pristupovať voči tým, ktorí majú nárok na ochranu. Tí, ktorí ho nemajú, musia byť podľa nej bezpečne a rýchlo vrátení domov. Uviedla, že Únia musí tiež tvrdo bojovať voči prevádzačom.



Európska únia by mala podľa Metsolovej zohrať výraznú úlohu v eskalujúcej situácii na Blízkom východe. Šéfka EP tiež vyzvala na okamžité prepustenie rukojemníkov a zastavenie paľby. "Vytrváme v našom úsilí o skutočný, dôstojný, udržateľný a dlhodobý mier v regióne, založený na dvoch štátoch, ktorý poskytne skutočnú perspektívu Palestínčanom a bezpečnosť Izraelu," uzavrela predsedníčka EP Roberta Metsolová.