Metsolová pripomenula význam 9. mája ako projektu zmierenia

Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) — Deň Európy, ktorý si občania Európskej únie pripomínajú 9. mája, je bezprecedentný projekt zmierenia založený na solidarite. V utorkovom prejave v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu to uviedla predsedníčka tejto inštitúcie Roberta Metsolová, informuje spravodajca TASR.



Metsolová to vyhlásila pri príležitosti vystúpenia nemeckého kancelára Olafa Scholza v EP, ktorý, podobne ako iní lídri EÚ pred ním, predniesol svoje predstavy o budúcnosti Európy.



"Každý rok v tento deň oslavujeme Európu. Je to bezprecedentný projekt zmierenia založený na solidarite. Projekt, ktorý spája ľudí bez toho, aby sa snažil, aby sme boli všetci rovnakí. Projekt, ktorý rozsvietil svetlo, čo preniklo cez železné závesy a betónové steny," uviedla Metsolová.



Podľa jej slov Deň Európy pripomína, čo je možné dosiahnuť, keď sa národy spoja, ale pripomína aj zodpovednosť, bez ktorej by nebolo možné neustále napredovať.



"EÚ nie je dokonalá, viem, že mnohí sú spoločne s nami frustrovaní z niektorých prebiehajúcich procesov. Ale základné piliere nádeje, možnosti, slobody, demokracie a právneho štátu robia tento politický projekt jedinečným. To, za čím si stojíme, čo sme dosiahli a čo ešte musíme dosiahnuť, nemôžeme považovať za samozrejmosť. Musíme sa neustále vyvíjať. Európsky pokrok bol možný vďaka odvážnym riešeniam a na ďalšie napredovanie budú potrebné ďalšie odvážne riešenia," vysvetlila Metsolová, ktorá pred Scholzom ocenila, že EÚ sa v tomto môže spoľahnúť na Nemecko.



Metsolová sa pri tejto príležitosti Scholzovi poďakovala aj za podporu Nemecka Ukrajine, za ochranu ľudských práv vo svete a vôbec za príspevok Nemecka k vybudovaniu novej bezpečnostnej architektúry v Európe.



Deň Európy je pripomienkou na 9. máj 1950, keď francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman položil historickým prejavom základy európskej integrácie. Vo svojom vystúpení navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.