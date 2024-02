Metsolová s lídrami Českej republiky rokovala o budúcnosti EÚ

Praha 14. februára (TASR) - Česko v stredu navštívila predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová. S premiérom Petrom Fialom hovorili o prioritách EÚ na ďalších päť rokov či o aktuálnej situácii v európskom poľnohospodárstve. Metsolová sa v Prahe stretla so všetkými najvyššími ústavnými činiteľmi a uctila si tiež pamiatku obetí decembrovej streľby na Univerzite Karlovej, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa Fialu mala jej návšteva špeciálny rozmer v tom, že ČR tento rok oslávi 20 rokov členstva v EÚ. V súvislosti s výročím Metsolová na sociálnej sieti X napísala, že je teraz potrebné ešte viac pracovať na tom, čo sa dá urobiť lepšie, a zabezpečiť ľuďom jednoduchší, spravodlivejší a bezpečnejší život.



Český premiér ako jednu z tém rozhovoru vyzdvihol aktuálne dianie v agrosektore. "Sme si vedomí toho, že musíme znížiť byrokraciu, ktorej poľnohospodári čelia. Musíme nastaviť rozumné požiadavky v oblasti životného prostredia," povedal Fiala s tým, že ČR je pripravená podieľať sa na hľadaní európskeho riešenia.



Na Pražskom hrade Metsolovú prijal český prezident Petr Pavel. Šéfka EP ocenila, že sa naňho a jeho vodcovstvo môže Európa spoľahnúť. Vyzdvihla posilňovanie pomoci Ukrajine či zlepšovanie európskej obrany.



Dopoludnia si so šéfkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou na Námestí Jana Palacha uctili pamiatku obetí decembrovej streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Podľa Pekarovej Adamovej spolu hovorili aj o blížiacich sa európskych voľbách.



"V júni nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Každý občan bude môcť sám prispieť k rozhodnutiu, akým smerom sa bude Únia v nadchádzajúcich rokoch uberať. Diskutovali sme preto o aktuálnych výzvach, akými sú bezpečnosť, odolnosť, ale aj rozvoj spoločného trhu alebo riešenie migrácie," priblížila predsedníčka snemovne. Tá podľa nej dlhodobo spolupracuje s EP v zavádzaní praktických opatrení proti ovplyvňovaniu volieb. Za vážnu bezpečnostnú hrozbu považuje najmä ruské vmiešavanie sa do predvolebných kampaní v Európe.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)