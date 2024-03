Metsolová: Schengenský priestor nebude úplný bez Rumunsko

Bukurešť 6. marca (TASR) - Schengenský priestor nebude úplný, kým nebude zahŕňať aj Rumunsko. Vyhlásila to v stredu predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v Bukurešti, kde sa zúčastňuje na dvojdňovom kongrese Európskej ľudovej strany (EPP). Z Bukurešti o tom informuje spravodajca TASR.



Šéfka europarlamentu sa ešte pred začatím kongresu ľudovcov zúčastnila na dialógu s mladými ľuďmi z Rumunska. Počas neho zdôraznila, že bude podporovať integráciu Rumunska do Schengenu - a to aj v rámci diskusií s orgánmi z iných krajín. Jej stretnutie s mladými ľuďmi monitorovala spravodajská agentúra Agerpres.



"Schengenský priestor nebude dokončený, kým do tohto priestoru nevstúpi aj Rumunsko. V decembri 2022 som bola v Bukurešti, pár dní pred rozhodnutím neprijať Rumunsko a Bulharsko, a pamätám si, že som vtedy sľúbila, že počas môjho mandátu predsedníčky Európskeho parlamentu uvidíme aj Rumunsko v Schengene. Som stopercentne odhodlaná ísť touto cestou a veľmi dôležité rozhodnutie padne 31. marca," opísala situáciu Metsolová. Tiež pripomenula, že pri každej ceste do Rumunska musí ukazovať svoj pas a Rumuni to musia robiť pri každej návšteve v zahraničí.



Rumunsko má podľa jej slov podporu zo strany "množstva priateľov", ktorí mu pomôžu dostať sa do Schengenu a že ona sama sa bude snažiť a bude diskutovať aj s orgánmi z iných krajín EÚ v prospech Rumunska.



"Máte moje slovo, že podporím integráciu Rumunska do schengenského priestoru," povedala šéfka EP.



Členské krajiny (Rada EÚ) sa koncom decembra 2023 dohodli na rozšírení schengenského priestoru o Rumunskom a Bulharsko od marca 2024. Vzťahuje sa to však len na letiská a prístavy. V priebehu tohto roka by mali dokončiť rokovania o zrušení kontrol aj na vnútrozemských hraničných priechodoch, čo bude znamenať úplné členstvo krajiny v Schengene.



Schengenský priestor zahŕňa 27 krajín s populáciou takmer 420 miliónov ľudí a pokrýva viac ako štyri milióny kilometrov štvorcových. Vstupom Rumunska a Bulharska sa tento priestor zväčší na 4,5 milióna kilometrov štvorcových a počet obyvateľov bude 450 miliónov, uviedla Európska komisia na svojej oficiálnej webovej stránke.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)