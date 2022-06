Metsolová: Štatút kandidátskej krajiny posilní Ukrajinu aj Európu

Brusel 23. júna (TASR) - Je načase, aby Ukrajina získala štatút kandidátskej krajiny EÚ. V prejave pred lídrami členských krajín Únie na summite v Bruseli to vo štvrtok vyhlásila predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová. TASR o tom informovala na základe tlačovej správy EP.



"Dnešok je historický. Rozhodnutie (udeliť štatút kandidátskej krajiny) je opodstatnené, nevyhnutné a možné," vyhlásila šéfka europarlamentu. Zároveň dodala, že kandidátsky štatút si zaslúži aj Moldavsko.



"Členstvo v EÚ nepríde zo dňa na deň, v tomto sme boli vždy úprimní, avšak štatút kandidátskej krajiny bude znamenať impulz pre bezprecedentnú reformnú agendu," dodala Metsolová. Podľa nej bude rozhodnutie o udelení štatútu znamenať nádej pre tých, ktorí trpia na Ukrajine, a zároveň nádej pre "znepokojených" občanov Moldavska.



"Malo by nám byť jasné, že to nie je len nejaký symbolický akt, posilní to EÚ a posilní to Ukrajinu a Moldavsko. Ukáže to našim, ale aj ich ľuďom, že na našich hodnotách záleží viac ako na rétorike," doplnila Metsolová.



Európsky parlament vo štvrtkovom uznesení vyzval Európsku radu na bezodkladné udelenie štatútu kandidátskych krajín na vstup do EÚ Ukrajine a Moldavsku. Hlavy štátov a predsedovia vlád členských krajín EÚ rokujú počas štvrtka a piatka na summite, počas ktorého majú rozhodovať aj o udelení štatútu kandidátskych krajín pre tieto dva štáty.