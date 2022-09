Metsolová: Svet potrebuje Európu, jednotná Európa predstavuje nádej

Brusel/Lisabon 2. septembra (TASR) - Najlepšou šancou pre budúcnosť európskych krajín je zjednotená Európa. V piatok na záver dvojdňovej oficiálnej návštevy Portugalska to uviedla predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová. Informuje o tom spravodajca TASR.



Metsolová počas vystúpenia na Estoril Conferences 2022 v meste Cascais upozornila, že je viac ako dôležité, aby Európania spolu čelili dnešným globálnym výzvam.



"Európa je voľba. Voľba, ktorú krajiny urobili, pretože pochopili, že najlepšiu šancu máme, ak budeme spolu. Vybrali sme si Európu," uviedla Metsolová a zdôraznila, že rozhodnutia na európskej úrovni musia byť prijímané rýchlo.



"Európa má silu na zmenu, ale musíme nájsť politickú odvahu urobiť tento krok. Aby sme zmenili svet. Môžeme a mali by sme tak urobiť. Ak si budúcnosť nenapíšeme sami, urobia to iní a ten príbeh bude odlišný a bude mať iný koniec," upozornila Metsolová.



"Postavili sme sa na stranu Ukrajiny, poskytli sme vojenskú pomoc, politickú a diplomatickú podporu, prijali sme milióny ľudí, ktorí utiekli pred konfliktom, poskytli sme finančné prostriedky v bezprecedentnom rozsahu a najvýznamnejším politickým krokom, ktorý sme urobili, bolo udelenie štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine," vyhlásila šfka EP. Ukrajina podľa nej potrebuje nádej. "Ukrajina bojuje za Európu a my sa jej nepostavíme chrbtom," odkázala.



Spomenula aj problémy, ktorým čelíme kvôli vysokej inflácii. "Jedinou cestou vpred je, ak budeme jednotní. Existujú rozhodnutia, aby sme zmiernili dôsledky: zastropovanie výšky účtov, úprava cenových systémov alebo oddelenie cien elektriny od cien plynu, aby sme zmiernili okamžité tlaky, kým zavedieme dlhodobé stratégie. Ak niekedy nastala chvíľa pre ´viac Európy´, tak je to práve teraz," vysvetlila šéfka EP.



Európa podľa nej prežije, len ak za ňu budú Európania bojovať, prestanú ju považovať za samozrejmosť a postavia sa proti tým, ktorí ju oslabujú.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)