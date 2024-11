Metsolová tvrdí, že Nemecko by malo dať Ukrajine rakety dlhého doletu

Berlín 23. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová uviedla, že podporuje použitie rakiet dlhého doletu na obranu Ukrajiny proti ruskej invázii. Nemecko by podľa nej malo rýchlo dodať Kyjevu svoj systém Taurus. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Áno, to je aj stanovisko Európskeho parlamentu. Táto požiadavka má širokú podporu. Uvidíme, či po voľbách do Bundestagu dôjde k zodpovedajúcej zmene politiky," uviedla predsedníčka EP v rozhovore pre noviny mediálnej spoločnosti Funke Mediengruppe zverejnenom v sobotu. Odpovedala tak na otázku, či by krajiny, ktoré Ukrajine dodávajú rakety dlhého doletu, mali povoliť ich použitie proti vojenským cieľom v ruskom vnútrozemí, a či by Nemecko malo dodať svoje systém Taurus.



Metsolová poznamenala, že "aj v rámci berlínskej koalície existujú rozdielne postoje k dodávke Taurusu".



Nemecký kancelár Olaf Scholz je proti dodávke rakiet dlhého doletu Ukrajine. Jeho koaliční partneri Zelení a Slobodní demokrati sú však za to, aby Kyjev tieto rakety dostal.



Ukrajinské ozbrojené sily v uplynulých dňoch po prvý raz zaútočili na ciele na ruskom území americkými raketami ATACMS po tom, čo podľa medializovaných informácií Kyjev dostal povolenie od dosluhujúceho amerického prezidenta Joea Bidena použiť tieto rakety na ciele v Rusku. Americké rakety majú podľa DPA dolet 300 kilometrov. Nemecké rakety Taurus však majú dolet až 500 kilometrov.



Predsedníčka EP povedala, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj správne zdôraznil, že Ukrajina nemôže donekonečna čakať na účinnú vojenskú pomoc len preto, že v západnej krajine sa vždy konajú voľby, zatiaľ čo vo vojne na Ukrajine denne zomierajú ľudia.



Dodala, že je znepokojujúce, že Rusko stupňuje vojnu a zintenzívňuje svoje raketové útoky, ktoré už majú mnoho civilných obetí.



Rusko vo štvrtok útočilo na ukrajinské mesto Dnipro novou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska), ktorá niesla nejadrovú hlavicu. Ruský prezident Vladimir Putin označil odpálenie rakety za úspech a vyhlásil, že Rusko bude pokračovať v testoch tejto rakety v bojových podmienkach.