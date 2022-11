Metsolová vyzýva na ochranu práv v Afganistane a Iráne

Brusel/Štrasburg 21. novembra (TASR) - Európska únia by sa mala viac zasadzovať za ochranu práv žien v Afganistane a ochranu ľudských práv v Iráne. Uviedla to v pondelok popoludní v úvode plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu jeho predsedníčka Roberta Metsolová. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šéfka europarlamentu skonštatovala, že aj napriek počiatočným prísľubom hnutia Taliban chrániť práva žien v Afganistane sa predošlé roky pokroku strácajú a dochádza k opačnej situácii. Podľa jej slov je EP "oddaný ľudu Afganistanu, a nie jeho vládcom". Metsolová zdôraznila, že kým ženy v Afganistane opäť nezískajú svoje právoplatné miesto v spoločnosti, europarlament sa bude snažiť posilňovať ich hlas.



Metsolová odsúdila aj viacero rozsudkov smrti pre zatknutých demonštrantov v Iráne, pre tých, ktorí po smrti Mahsy Amíníovej demonštrovali za viac práv pre ženy a protestovali proti porušovaniu ľudských práv. Šéfka EP v tejto súvislosti vyzvala iránske úrady, aby okamžite prestali uplatňovať takéto rozsudky.



Privítala tiež nové sankcie EÚ zavedené proti iránskym osobám a subjektom zúčastňujúcim sa na represiách voči demonštrantom. Dodala, že v reakcii na sankcionovanie poslancov EP zo strany Iránu nebude až do odvolania možný žiadny priamy kontakt medzi europarlamentom a jeho oficiálnymi iránskymi partnermi.



Vo svojom prejave v pléne EP Metsolová pripomenula, že najnovšie turecké letecké útoky v severnej Sýrii a Iraku, ktoré nasledovali po samovražednom bombovom útoku v Istanbule, si vyžiadali veľa obetí na životoch a vedú k ďalšiemu krviprelievaniu. Vyzvala vládu v Ankare, aby bola zdržanlivá a rešpektovala medzinárodné právo a normy.



Dopad rakiet na poľské územie podľa jej slov ukazuje, že EÚ nesmie poľaviť v ostražitosti voči Rusku, ktoré intenzívne ostreľuje Ukrajinu. Metsolová povedala, že europarlament je solidárny s Poľskom a tiež s Ukrajinou, ktorá si počas prebiehajúcej ruskej agresie pripomína aj 90. výročie "holodomoru", hladomoru z rokov 1932-33. Europoslancom pripomenula, že v tomto období sovietsky režim úmyselne vyhladoval milióny ľudí na Ukrajine.



"Je dojímavé, že o 90 rokov neskôr musia Ukrajinci opäť bojovať za zachovanie svojich životov, identity a slobody," vyhlásila Metsolová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)