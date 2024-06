Mexičan s vtáčou chrípkou zomrel na chronické ochorenia, nie na vírus

Mexiko 7. júna (TASR) - Muž z Mexika nakazený vtáčou chrípkou zomrel v dôsledku chronických chorôb a nie na infekciu týmto vírusom, uviedlo v piatok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ešte v stredu informovala o prvom laboratórne potvrdenom prípade nákazy človeka variantom chrípkového vírusu H5N2.



Na piatkovej tlačovej konferencii v Ženeve označil hovorca WHO Christian Lindmeier prípad tohto muža za "multifaktorové úmrtie" a poznamenal, že odborníci stále vyšetrujú, či sa nakazil od niekoho alebo pri kontakte so zvieratami.



Mexické ministerstvo zdravotníctva neskôr informovalo, že 59-ročný muž zahynul v dôsledku chronických chorôb, ktoré viedli k septickému šoku. "Dlhotrvajúce choroby spôsobovali stav, ktorý viedol k zlyhaniu viacerých orgánov," spresnilo ministerstvo s odvolaním sa na zistenia tímu odborníkov.



Muž mal v priebehu posledných 14 rokov chronické ochorenie obličiek, cukrovku a arteriálnu hypertenziu, uviedlo ministerstvo a dodalo, že v súvislosti s týmto prípadom neexistujú dôkazy o prenose vírusu A(H5N2) z človeka na človeka. Vedci boli v pohotovosti, aby zistili zmeny vo víruse, ktoré by mohli signalizovať, že sa prispôsobuje tak, aby sa ľahšie šíril medzi ľuďmi.



Iný variant vtáčej chrípky, H5N1, sa už niekoľko týždňov šíri medzi stádami dojníc v USA, pričom zaznamenali aj malý počet prípadov u ľudí. Podľa úradov však v žiadnom z prípadov nejde o prenos nákazy z človeka na človeka, ale o prenos choroby z dobytka na ľudí.