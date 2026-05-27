Mexická guvernérka obvinila vládnucu stranu z prenasledovania
Mexiko 27. mája (TASR) - Guvernérka mexického štátu Chihuahua María Eugenia Camposová v stredu vyhlásila, že ju vládnuca strana v krajine „prenasleduje“ v súvislosti s prípadom dvoch amerických agentov, ktorí v apríli zahynuli pri nepovolenej protidrogovej operácii v jej štáte. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Camposová z opozičnej Strany národnej akcie (PAN) sa v stredu dostavila na ďalšie vypočúvanie, po ktorom pred budovou prokuratúry vyhlásila, že je prenasledovaná zo strany štátu.
Pri aprílovom incidente zahynuli dvaja údajní príslušníci americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) pri dopravnej nehode, keď sprevádzali vojakov a federálnych prokurátorov počas neohlásenej razie v jednom z drogových laboratórií v štáte Chihuahua.
Prezidentka Claudia Sheinbaumová následne nariadila vyšetrovanie tejto operácie s tým, že mohlo dôjsť k porušeniu zákonov o národnej bezpečnosti, ktoré bránia neoprávneným zahraničným agentom pôsobiť na území Mexika.
Podobné operácie sú podľa prezidentky výhradnou zodpovednosťou federálnej vlády. Zároveň poznamenala, že agenti CIA neoznámili svoje aktivity v súlade s bezpečnostnými dohodami medzi USA a Mexikom.
