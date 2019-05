Mexická ministerka odstúpila z funkcie,pretože spôsobila meškanie letu

Polhodinové meškanie letu vyvolalo kritiku zo strany ostatných pasažierov, ako i médií.

Mexiko 26. mája (TASR) - Mexická ministerka životného prostredia a prírodných zdrojov Josefa Gonzálezová-Blancová podala v sobotu demisiu. Dôvodom je podľa jej slov meškanie letu, ktoré sama zapríčinila pred odletom na pracovnú cestu. Informovala o tom agentúra AP.



"Neexistuje nijaké ospravedlnenie," napísala Gonzálezová-Blancová na Twitteri. "Skutočná transformácia Mexika si vyžaduje absolútnu zhodu s hodnotami, akými sú rovnosť a spravodlivosť. Nikto by nemal byť privilegovaný a zvýhodňovaný, a to i v prípade, že ide o plnenie si povinností vyplývajúcich z funkcie - nemalo by to prevážiť blaho väčšiny," uviedla.



Polhodinové meškanie letu vyvolalo kritiku zo strany ostatných pasažierov, ako i médií.



Prezident Andrés Manuel López Obrador žiadosť Gonzálezovej-Blancovej o odstúpenie z funkcie prijal. Ide už o druhú demisiu člena vlády v Mexiku za menej ako týždeň, poznamenala AP. Len štyri dni pred ňou z funkcie odstúpil šéf Mexického inštitútu sociálneho zabezpečenia (IMSS) Germán Martínez Cázares, ktorý ostro kritizoval vládne škrty pre oblasť zdravotníctva.



Prezident López Obrador, ktorý do funkcie nastúpil vlani v decembri, prisľúbil vládu bez privilégií a korupcie. Sám sa vzdal prezidentskej ochranky a lieta len komerčnými letmi.