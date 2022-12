Mexická polícia našla v kokosových orechoch 300 kilogramov fentanylu

Mexiko 3. decembra (TASR) - Mexická polícia objavila v zásielke kokosových orechov 300 kilogramov tabletiek syntetickej drogy fentanyl. Nákladné auto s kokosmi malo namierené do mexického štátu Sonora, ktorý susedí s USA. V noci na sobotu o tom informovala mexická prokuratúra. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Prokuratúra uviedla, že podozrivé nákladné auto zachytili ešte vo štvrtok na pobrežnej ceste vedúcej popri Kalifornskom zálive. Táto cesta vedie do pohraničného mesta Sonoyota blízko obce Lukeville v americkom štáte Arizona.



Podľa fotografií z policajnej akcie boli kokosové orechy precízne prerezané na polovicu, naplnené plastovými vreckami s tabletkami fentanylu a znovu spojené dohromady.



Agentúra AP pripomína, že väčšina fentanylu, ktorý sa dostane do Spojených štátov, pochádza práve z Mexika. Na jeho výrobu sú použité chemické látky dovážané z Číny a iných krajín.



Fentanyl je syntetický opiát, ktorý je 80 až 100-krát silnejší ako morfín. Každoročne spôsobuje v Spojených štátoch desaťtisíce úmrtí na predávkovanie. Táto mimoriadne silná droga sa vyrába tak, aby tabletky vizuálne pripomínali Xanax používaný na liečbu úzkosti či iné lieky na tlmenie bolesti.



Dopyt po tejto látke sa podľa AFP zvýšil, pretože drogovo závislí ľudia ho využívajú ako alternatívu k drahšiemu heroínu alebo opiátom vydaným na lekársky predpis.