V Mexicku zatkli podozrivých z útoku v centre pre drogovo závislých

Mexiko 6. júla (TASR) - Mexická polícia zatkla troch mužov v spojitosti s útokom v liečebnom stredisku pre drogovo závislých v štáte Guanajuato, ktorý si minulú stredu vyžiadal 27 obetí na životoch. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie mexickej prokuratúry.



Podozrivých mužov zadržali príslušníci špeciálnych jednotiek, uviedla na Twitteri prokuratúra v štáte Guanajuato ležiacom vo vnútrozemí Mexika.



Skupina ozbrojených osôb minulú stredu vnikla do budovy centra na liečbu drogovo závislých v meste Irapuato.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vyzval miestne úrady na dôkladné vyšetrenie celého prípadu. V štáte Guanajuato navzájom súperia drogové kartely Jalisco Nová generácia (CJNG) a kartel zo Santa Rosa de Lima (CSRL).



Stredajší útok bol podľa AFP čo do počtu obetí druhý najzávažnejší od nástupu Lópeza Obradora do úradu v decembri 2018. V auguste 2019 prišlo 28 ľudí o život pri útoku v bare v štáte Veracruz.



Vláda bývalého mexického prezidenta Felipeho Calderóna v roku 2006 spustila vojenskú operáciu proti drogovým gangom, pripomína AFP. Podľa oficiálnych údajov bolo odvtedy v krajine zavraždených viac ako 290.000 ľudí.