Mexická prezidentka odsúdila smrť troch Mexičanov zadržaných v USA

Mexiko 20. marca (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v piatok odsúdila smrť troch mexických občanov, ktorých tento rok zadržali americké imigračné úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Toto sa nemôže diať,“ povedala Sheinbaumová novinárom v súvislosti so smrťou 19-ročného mladíka v zadržiavacom centre na Floride zo začiatku týždňa a s ďalšími dvoma úmrtiami z tohto roka.

„Podľa správy sa mladý muž zabil sám,“ uviedla Sheinbaumová. „Napriek tomu žiadame dôkladné vyšetrenie,“ dodala prezidentka.

Royer Perez Jimenez bol vyhlásený za mŕtveho americkým Imigračným a colným úradom (ICE) v detenčnom zariadení v okrese Glades na Floride. Príčinou smrti bola „predpokladaná samovražda“, ale prípad naďalej vyšetrujú, uviedol úrad.

Ďalšími Mexičanmi, ktorých úmrtia boli nahlásené v súvislosti s tvrdými opatreniami amerického prezidenta Donalda Trumpa proti nelegálnemu prisťahovalectvu, bol aj 48-ročný muž v Kalifornii v marci a 34-ročný muž v Georgii v januári.

Mexická vláda vo štvrtok uviedla, že „tieto úmrtia sa stávajú neprijateľnými“ a že úradníci „nebudú váhať použiť dostupné právne a diplomatické nástroje na obranu práv“ Mexičanov v zahraničí.

Minulý rok zomrelo v amerických zadržiavacích centrách ICE najmenej 30 migrantov, čo je najvyšší počet od roku 2004.

Americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu prisľúbil zintenzívnenie zásahov proti ľuďom bez dokladov a ich následné vyhosťovanie.
