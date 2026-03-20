Mexická prezidentka odsúdila smrť troch Mexičanov zadržaných v USA
Minulý rok zomrelo v amerických zadržiavacích centrách ICE najmenej 30 migrantov, čo je najvyšší počet od roku 2004.
Autor TASR
Mexiko 20. marca (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v piatok odsúdila smrť troch mexických občanov, ktorých tento rok zadržali americké imigračné úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Toto sa nemôže diať,“ povedala Sheinbaumová novinárom v súvislosti so smrťou 19-ročného mladíka v zadržiavacom centre na Floride zo začiatku týždňa a s ďalšími dvoma úmrtiami z tohto roka.
„Podľa správy sa mladý muž zabil sám,“ uviedla Sheinbaumová. „Napriek tomu žiadame dôkladné vyšetrenie,“ dodala prezidentka.
Royer Perez Jimenez bol vyhlásený za mŕtveho americkým Imigračným a colným úradom (ICE) v detenčnom zariadení v okrese Glades na Floride. Príčinou smrti bola „predpokladaná samovražda“, ale prípad naďalej vyšetrujú, uviedol úrad.
Ďalšími Mexičanmi, ktorých úmrtia boli nahlásené v súvislosti s tvrdými opatreniami amerického prezidenta Donalda Trumpa proti nelegálnemu prisťahovalectvu, bol aj 48-ročný muž v Kalifornii v marci a 34-ročný muž v Georgii v januári.
Mexická vláda vo štvrtok uviedla, že „tieto úmrtia sa stávajú neprijateľnými“ a že úradníci „nebudú váhať použiť dostupné právne a diplomatické nástroje na obranu práv“ Mexičanov v zahraničí.
Minulý rok zomrelo v amerických zadržiavacích centrách ICE najmenej 30 migrantov, čo je najvyšší počet od roku 2004.
Americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu prisľúbil zintenzívnenie zásahov proti ľuďom bez dokladov a ich následné vyhosťovanie.
„Toto sa nemôže diať,“ povedala Sheinbaumová novinárom v súvislosti so smrťou 19-ročného mladíka v zadržiavacom centre na Floride zo začiatku týždňa a s ďalšími dvoma úmrtiami z tohto roka.
„Podľa správy sa mladý muž zabil sám,“ uviedla Sheinbaumová. „Napriek tomu žiadame dôkladné vyšetrenie,“ dodala prezidentka.
Royer Perez Jimenez bol vyhlásený za mŕtveho americkým Imigračným a colným úradom (ICE) v detenčnom zariadení v okrese Glades na Floride. Príčinou smrti bola „predpokladaná samovražda“, ale prípad naďalej vyšetrujú, uviedol úrad.
Ďalšími Mexičanmi, ktorých úmrtia boli nahlásené v súvislosti s tvrdými opatreniami amerického prezidenta Donalda Trumpa proti nelegálnemu prisťahovalectvu, bol aj 48-ročný muž v Kalifornii v marci a 34-ročný muž v Georgii v januári.
Mexická vláda vo štvrtok uviedla, že „tieto úmrtia sa stávajú neprijateľnými“ a že úradníci „nebudú váhať použiť dostupné právne a diplomatické nástroje na obranu práv“ Mexičanov v zahraničí.
Minulý rok zomrelo v amerických zadržiavacích centrách ICE najmenej 30 migrantov, čo je najvyšší počet od roku 2004.
Americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu prisľúbil zintenzívnenie zásahov proti ľuďom bez dokladov a ich následné vyhosťovanie.