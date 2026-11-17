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Mexická prezidentka Sheinbaumová požiadala Si Ťin-pchinga o pandu
Zoo Chapultepec v Mexiku je domovom jedinej známej pandy veľkej, ktorá nepatrí Číne.
Autor TASR
Šen-čen 17. novembra (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v utorok uviedla, že počas stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom požiadala o pandu pre svoju krajinu. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
„Budúci rok si pripomenieme 55. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Mexikom a Čínou, čo predstavuje veľmi významný míľnik,“ povedala Sheinbaumová novinárom v meste Šen-čen.
„Diskutovali sme o ďalšom rozvoji cestovného ruchu a v rámci tohto partnerstva sme tiež požiadali o pandu pre zoologickú záhradu Chapultepec,“ uviedla v rámci summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).
Zoo Chapultepec v Mexiku je domovom jedinej známej pandy veľkej, ktorá nepatrí Číne. Ide o 36-ročnú samicu Sin Sin. Zároveň je to posledný jedinec z radu pánd veľkých, ktoré boli do Mexika dovezené v roku 1975.
Od 80. rokov minulého storočia Čína uplatňuje odlišnú politiku, v rámci ktorej pandy poskytuje iným krajinám len na vopred stanovené obdobie a za poplatok určený na ochranu pánd žijúcich vo voľnej prírode.
Mnohé čínske pandy boli prevezené do zoologických záhrad po celom svete v rámci desaťročia trvajúcej „pandej diplomacie“, ktorej cieľom bolo posilňovať vzťahy Pekingu so zahraničím.
Čína začiatkom tohto roka stiahla z Japonska dve svoje pandy po diplomatickom spore, ktorý vypukol po tom, ako premiérka Sanae Takaičiová naznačila, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade čínskeho útoku na Taiwan.
„Budúci rok si pripomenieme 55. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Mexikom a Čínou, čo predstavuje veľmi významný míľnik,“ povedala Sheinbaumová novinárom v meste Šen-čen.
„Diskutovali sme o ďalšom rozvoji cestovného ruchu a v rámci tohto partnerstva sme tiež požiadali o pandu pre zoologickú záhradu Chapultepec,“ uviedla v rámci summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).
Zoo Chapultepec v Mexiku je domovom jedinej známej pandy veľkej, ktorá nepatrí Číne. Ide o 36-ročnú samicu Sin Sin. Zároveň je to posledný jedinec z radu pánd veľkých, ktoré boli do Mexika dovezené v roku 1975.
Od 80. rokov minulého storočia Čína uplatňuje odlišnú politiku, v rámci ktorej pandy poskytuje iným krajinám len na vopred stanovené obdobie a za poplatok určený na ochranu pánd žijúcich vo voľnej prírode.
Mnohé čínske pandy boli prevezené do zoologických záhrad po celom svete v rámci desaťročia trvajúcej „pandej diplomacie“, ktorej cieľom bolo posilňovať vzťahy Pekingu so zahraničím.
Čína začiatkom tohto roka stiahla z Japonska dve svoje pandy po diplomatickom spore, ktorý vypukol po tom, ako premiérka Sanae Takaičiová naznačila, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade čínskeho útoku na Taiwan.