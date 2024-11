Mexická prezidentka zablahoželá víťazovi volieb až po sčítaní hlasov

Mexiko 6. novembra (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová tvrdí, že víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách nepredstavuje pre jej krajinu dôvod na obavy, a to ani napriek jeho hrozbám vysokými clami či masovými deportáciami prisťahovalcov, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Sme slobodná, nezávislá a suverénna krajina a so Spojenými štátmi budeme mať dobré vzťahy. Som o tom presvedčená," povedala v stredu na tlačovej konferencii. Sheinbaumová, ktorá sa funkcie ujala len 1. októbra, zároveň avizovala, že víťazovi amerických volieb zablahoželá, až keď sa skončí sčítavanie hlasov vo všetkých štátoch USA a budú oficiálne oznámené výsledky.



"Nie je dôvod na obavy, pre našich krajanov a krajanky (v Spojených štátoch), pre ich príbuzných, ktorí sú tu, pre mexické podnikateľky a podnikateľov – nie je nijaký dôvod na obavy," odkázala v reakcii na americké voľby "všetkým Mexičanom".



Agentúra Reuters v tejto súvislosti upozornila na skutočnosť, že mexické peso zažilo v noci na stredu výrazný prepad a kleslo na najnižšiu úroveň za posledné dva roky.



Trump v utorok večer prisľúbil, že na tovar pochádzajúci z Mexika zavedie vysoké, najmenej 25-percentné clá, ak nedôjde k zastaveniu "náporu zločincov a drog" do USA. Avizoval tiež, že v prípade svojho zvolenia vykoná najrozsiahlejšiu deportáciu prisťahovalcov v dejinách USA.