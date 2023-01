Mexická vláda oznámila, že Biden pricestuje do Mexika už v nedeľu

Mexiko 6. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden pricestuje do Mexika v nedeľu, teda o deň skôr, ako sa pôvodne očakávalo. V piatok to oznámila mexická vláda. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard uviedol, že Biden priletí na nové medzinárodné letisko Felipeho Ángelesa v hlavnom meste.



Biden by sa mal v pondelok stretnúť s mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom. Na druhý deň sa zúčastní na dvojdňovom summite lídrov krajín Severnej Ameriky (NALS). Diskutovať bude s Lópezom Obradorom a kanadským premiérom Justinom Trudeauom.



Biely dom vo štvrtok oznámil, že Biden v nedeľu pred cestou do Mexika navštívi južné hranice USA a zastaví sa v meste El Paso v štáte Texas. Stretne sa tam s predstaviteľmi miestnych úradov a vyjadrí sa k bezpečnostnej situácii na hraniciach. Bude to Bidenova prvá návšteva týchto hraníc od januára 2021, keď nastúpil do úradu.



Biden vo štvrtok oznámil rozšírenie programu prijímania migrantov, v rámci ktorého bude môcť do Spojených štátov prísť mesačne 30.000 ľudí z Kuby, Haiti, Nikaraguy a Venezuely. Migrantov z týchto krajín, ktorí obchádzajú americké zákony, však z územia USA vyhostia.