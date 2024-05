Mexické úrady pátrajú po dvoch Austrálčanoch a jednom Američanovi

Mexiko 3. mája (TASR) - Mexické úrady vo štvrtok oznámili, že už takmer týždeň pátrajú po dvoch Austrálčanoch a jednom Američanovi. Trojica vyrazila surfovať do mexického štátu Baja California, ktorý je obľúbenou turistickou destináciou, no zároveň ho sužuje násilie kartelov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Austrálski súrodenci Jake a Callum Robinsonovci a ich kamarát z USA Jack Carter sú nezvestní od 27. apríla. Boli na výlete neďaleko pobrežného mesta Ensenada. Matka Austrálčanov na sociálnej sieti uviedla, že trojica nedorazila do plánovaného ubytovacieho zariadenia.



Úrady v štáte Baja California informovali, že v súvislosti so zmiznutím vypočúvali troch občanov Mexika. "Našiel sa biely pickup, ako aj ďalšie dôkazy," uviedla štátna prokuratúra. Dodala, že vyšetrovanie prebieha v spolupráci s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) a austrálskym i americkým konzulátom.



Štát Baja California je známy svojimi lákavými plážami. Ide však zároveň o jeden z najnásilnejších mexických štátov vzhľadom na činnosť miestnych organizovaných kartelov.



V novembri 2015 sa počas cestovania v mexickom štáte Sinaloa stali obeťou vraždy dvaja austrálski surferi - Dean Lucas a Adam Coleman, pripomína AFP.