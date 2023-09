Mexické úrady potvrdili smrť šiestich unesených tínedžerov

Mexiko 29. septembra (TASR) - Mexické úrady vo štvrtok potvrdili smrť šiestich tínedžerov, ktorí boli unesení v štáte Zacatecas na severe krajiny, informovala agentúra AFP.



Šesť tiel objavili v stredu a identifikovali ich ako tínedžerov vo veku od 14 do 18 rokov, ktorých uniesli ešte v nedeľu, spresnil vysokopostavený predstaviteľ štátu Zacatecas Rodrigo Reyes, podľa ktorého obete identifikovali príbuzní.



Siedmu obeť únosu našli živú v okrese Villanueva v tom istom štáte, oznámili v stredu tamojšie úrady. Hospitalizovali ju s odreninami a možnou fraktúrou hlavy a nosa.



Mexický prezident Andres Manuel López Obrador vyjadril sústrasť rodinám obetí a uviedol, že preživšia obeť únosu komunikuje s úradmi, ktoré sa pokúšajú zistiť motív.



Tínedžeri boli údajne unesení ozbrojenou skupinou po tom, čo sa zúčastnili na večierku vo vidieckom dome, píše AFP. Dvoch podozrivých už zatkli v okrese Villanueva a podľa úradov existuje "veľká pravdepodobnosť, že sú spojení" so zločinom.



Kým dôvod únosu doposiaľ zostáva neznámy, v štáte Zacatecas medzi sebou bojujú vplyvné kartely Sinaloa a Jalisco New Generation o kontrolu nad lukratívnymi trasami pre obchodovanie s drogami do Spojených štátov.



Prípad má podobné znaky ako zjavný únos, mučenie a vraždu piatich mladých Mexičanov vo veku od 19 do 22 rokov členmi drogového kartelu v západomexickom štáte Jalisco v auguste tohto roka, pripomína AFP. Ani jedného z mužov doposiaľ nenašli.



Od začiatku kontroverznej vojenskej protidrogovej ofenzívy v Mexiku v roku 2006 zaznamenali v krajine viac než 420.000 prípadov vrážd. Mexiko tiež od roku 1962 registruje viac než 110.000 prípadov zmiznutí, ktoré sa zväčša pripisujú zločineckým organizáciám.