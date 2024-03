Mexické úrady sa obávajú, že známeho novinára uniesli

Mexiko 13. marca (TASR) - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyjadrila veľké znepokojenie v súvislosti so zmiznutím známeho mexického novinára Jaimeho Barreru a apelovala na úrady, aby urobili všetko pre to, aby ho našli živého.



Ako v noci na stredu informovala agentúra AFP, predpokladá sa, že novinár bol unesený, a to neznámymi osobami v pondelok popoludní po tom, čo opustil rozhlasovú stanicu v meste Guadalajara, kde pracoval.



Vyšetrovatelia majú podozrenie, že sa ho násilným spôsobom zmocnili tri alebo štyri zatiaľ neznáme osoby. Svedecké výpovede naznačovali, že najmenej jeden z únoscov mal pri sebe zbraň.



V čase svojho zmiznutia/únosu Barrera nemal pri sebe svoj mobilný telefón, čo sťažuje jeho lokalizáciu, doplnila polícia.



Novinárovo auto, ktoré sa o niekoľko hodín neskôr našlo v obytnej štvrti, nevykazovalo žiadne známky napadnutia, dodala polícia.



Mexiko je pre novinárov jednou z najnebezpečnejších krajín na svete - od roku 2000 tam bolo zavraždených viac ako 150 novinárov. Väčšina týchto zločinov zostáva nepotrestaná.



Barrerova rodina informovala, že novinár nedostal žiadne vyhrážky a nehlásil ani žiadne problémy súvisiace so svojou novinárskou prácou.