Mexickí poslanci si vypočuli svedectvá o možnej existencii UFO

Mexiko 14. septembra (TASR) - Poslanci mexického Kongresu sa tento týždeň na osobitnom zasadnutí oboznámili so svedectvami laikov i výskumníkov, ktoré údajne naznačujú možnosť existencie mimozemšťanov. Výskumníci pochádzali z Mexika, Spojených štátov, Japonska a Brazílie, informovala v noci na štvrtok agentúra AP.



Podľa AP toto zasadnutie nemá v mexickom Kongrese obdobu a konalo sa dva mesiace po podobnom vypočúvaní v americkom Kongrese, kde sa tiež hovorilo o neidentifikovateľných anomálnych javoch (UAP), čo je termín používaný paralelne s termínom UFO, čo znamená neidentifikovaný lietajúci objekt.



V budove mexického Kongresu boli pri tejto príležitosti vystavené aj údajné telá dvoch "ne-ľudských bytostí", čo v stredu vyvolalo na sociálnych sieťach zmes prekvapenia, nedôvery a výsmechu.



Tieto údajné mŕtvoly, ktoré mali sivastú farbu a črty tváre podobné ľuďom, dal do parlamentu priviezť a vystavil kontroverzný mexický novinár a samozvaný výskumník Jaime Maussan, ktorý počas híringu informoval, že ich v roku 2017 našiel hlboko pod zemou v peruánskej púšti Nazca.



Maussan o vypreparovaných telách povedal, že "sú to ne-ľudské bytosti, ktoré nie sú súčasťou pozemskej evolúcie". Doplnil, že tieto bytosti nízkeho vzrastu s predĺženými lebkami a tromi prstami analyzovali aj odborníci z Národnej autonómnej univerzity v Mexiku.



Fyzikálny ústav univerzity vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP síce potvrdil, že vykonal na telách testy, "ale len na určenie ich veku, ktorý odhadol na 1000 rokov". Pôvod vzoriek vedci nezisťovali. Laboratórium súčasne deklarovalo, že sa "dištancuje od akéhokoľvek následného použitia, interpretácie alebo skreslenia výsledkov, ktoré vydalo".



Francúzsky denník Libération s odvolaním sa na mexické médiá napísal, že aj mnohí používatelia internetu si všimli, že vystavené telá nie sú mimozemského pôvodu. Takéto isté múmie sa totiž predtým objavili v kontroverznom dokumentárnom filme Unearthing Nazca z roku 2017.



Už v tom čase mnohé zdroje dokázali, že títo tzv. mimozemšťania boli v skutočnosti poskladaní z rôznych mumifikovaných ľudských pozostatkov, pričom predĺžený tvar ich lebiek bol výsledkom prastarého peruánskeho zvyku. Podľa Libération sa teraz čaká na výsledky nových analýz nariadených mexickým štátom.



Mexický kongresman Sergio Gutiérrez Luna z vládnucej ľavicovej strany Morena na záver kolokvia vyhlásil, že Kongres nezaujal stanovisko k tézam predloženým počas viac ako trojhodinového zasadnutia, na ktorom vystupujúci museli zložiť prísahu, že budú hovoriť pravdu.



Gutiérrez Luna zdôraznil, že je dôležité počúvať "všetky hlasy, všetky názory", pričom za pozitívne označil, že "o otázke mimozemšťanov existuje transparentný dialóg".



Kolokvium organizované v Kongrese vyvolalo v Mexiku údiv aj výsmech, vrátane objavenia sa vtipov sprevádzaných fotografiami mimozemského tvora zo známeho filmu E.T.



Podľa mnohých diskutujúcich je híring v Kongrese dôkazom "pohŕdania, s akým táto krajina (Mexiko) pristupuje k vede". Objavila sa aj výzva, aby Maussan bol vymenovaný za "prezidenta medzigalaktických vzťahov".



Libération doplnil, že udalosť ekvivalentná tomu, čo sa stalo v utorok v mexickom Kongrese, je naplánovaná na štvrtok 14. septembra vo Washingtone, kde americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zverejní správu o neidentifikovateľných anomálnych javoch (UAP), známych aj ako neidentifikované lietajúce objekty (UFO).



NASA pritom tvrdí, že nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by UAP či UFO mali mimozemský pôvod. Experti upozorňujú, že mnohé z nevysvetliteľných javov by mohli byť v skutočnosti optické ilúzie, drony, čínske meteorologické balóny alebo kozmický odpad.