Mexický HDP vzrástol v 2. kvartáli takmer o 20 %

Mexiko 25. augusta (TASR) - Ekonomika Mexika zaznamenala v 2. kvartáli takmer 20-percentný medziročný rast. Aj keď jeho tempo mierne zaostalo za predbežným odhadom, bol to prvý medziročný rast za viac než dva roky. Poukázali na to v stredu zverejnené spresnené údaje štatistického úradu.



Mexická ekonomika vzrástla v 2. štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 19,6 %. Prvý odhad poukazoval na 19,7-percentný rast. Napriek tomu je to stále rekordné tempo rastu po tom, ako ekonomika v 2. kvartáli minulého roka zaznamenala rekordný pokles o 18,7 %. Pred tohtoročným 2. štvrťrokom rástla mexická ekonomika naposledy v 1. štvrťroku 2019, v ktorom rast dosiahol 1,3 %.



V medzikvartálnom porovnaní vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) o 1,5 % v súlade s predbežným odhadom. Znamená to štvrtý medzikvartálny rast hospodárstva po sebe. Ekonomiku Mexika potiahli najmä USA, ktoré zaznamenávajú výrazné tempo rastu.



Rastúci počet infikovaných novým koronavírusom však môže skomplikovať ďalší vývoj ekonomiky v krajine, ktorá momentálne prechádza treťou vlnou pandémie. Navyše, zvyšuje sa počet infikovaných aj v USA a Kanade, ktoré sú najväčšími obchodnými partnermi Mexika. Predbežne však ekonómovia počítajú s tohtoročným rastom mexickej ekonomiky na úrovni 6,1 %.