Mexický prezident nepríde na Summit Amerík v USA

Mexiko 6. júna (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v pondelok oznámil, že sa tento týždeň nezúčastní na regionálnom Summite Amerík v Spojených štátoch, pretože Washington naň nepozval krajiny, ktoré považuje za nedemokratické. Zároveň však ohlásil, že sa v júli stretne s americkým prezidentom Joeom Bidenom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"Nepôjdem na tento summit, pretože naň nepozvali všetky krajiny Ameriky, a myslím si, že je potrebné zmeniť politiku, ktorá je nám stáročia vnucovaná, a tou je vylúčenie," uviedol López Obrador na tlačovej konferencii. Súčasne kritizoval "neoprávnenú túžbu po dominancii".



López Obrador tiež uviedol, že namiesto neho vycestuje na Summit Amerík mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard, tak ako to pôvodne bolo naznačené.



Biely dom podľa AFP stále dokončuje zoznam pozvaných na tohtotýždňový Summit Amerík v Los Angeles, pričom Biden neplánuje na podujatie pozvať Kubu, Venezuelu a Nikaraguu – krajiny s ľavicovými vládami, ktoré Washington obvinil z toho, že sú nedemokratické a utláčajú svoj ľud.



Mexický prezident bol jedným z lídrov, ktorí sa vyhrážali, že sa na tomto summite nezúčastnia, ak nebudú pozvané všetky krajiny. Podľa agentúry Reuters López Obrador kritizoval predovšetkým americkú kritiku mierenú voči Kube, keď vysvetľoval, prečo na summit nepríde.



Napriek tomu však mexický prezident oznámil, že budúci mesiac vycestuje do Washingtonu, aby sa stretol s Bidenom. López Obrador chce počas tejto návštevy podľa vlastných slov rokovať o migrácii, pričom plánuje Spojené štáty vyzvať, aby investovali viac financií do Strednej Ameriky a pomohli tak vykoreniť problémy, ktoré migráciu spôsobujú.