Mexický prezident odmieta tvrdenia o ruských špiónoch v Mexiku

Mexiko 25. marca (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v piatok odmietol tvrdenia amerického generála Glena VanHercka o tom, že v Mexiku je viac ruských špiónov ako kdekoľvek inde na svete. VanHerck tým odkazoval na ruské veľvyslanectvo v Mexiku, ktoré má už desaťročia povesť špionážneho centra. TASR správu prevzala od agentúry AP.



VanHerck vo štvrtok pred výborom senátu USA pre vyzbrojovanie uviedol, že najväčší počet agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU sa nachádza práve v Mexiku.



"Mexiko je slobodná, nezávislá a suverénna krajina. Nie sme kolóniou Ruska, Číny and Spojených štátov," ohradil sa voči týmto tvrdeniam Obrador. Dodal, že Mexičania nechodia nikoho sledovať do Moskvy, Pekingu ani iných krajín.



Napriek množstvu obchodných väzieb medzi Mexikom a USA sa krajina vždy snažila zachovávať určitú úroveň nezávislosti a nezúčastnenosti, čo sa týka zahraničnej politiky, no veľa Mexičanov však ako protiváhu k dominancii Spojených štátov vníma práve Rusko a Kubu.



Členovia mexického Kongresu tento týždeň čelili kritike od amerického veľvyslanca v Mexiku Kena Salazara za to, že vytvorili mexicko-ruský "priateľský výbor". Za tento krok si však zakladatelia výboru, vrátane šiestich členov vládnej strany Morena, vyslúžili slová uznania od ruského veľvyslanca v Mexiku Viktora Koronelliho.



Mexiko síce podporilo rezolúciu OSN, ktorou odsúdilo ruskú inváziu na Ukrajinu, odmietlo však Ukrajine poslať akúkoľvek pomoc či uvaliť sankcie na Rusko.



Sídlo ruského veľvyslanectva v Mexiku sa dlhé roky považovalo za špionážne centrum. Podľa agentúry AP sa v amerických bezpečnostných archívoch sa nachádzajú dôkazy o tom, že ľudia, ktorých v 60. a 70. rokoch minulého storočia odsúdili za donášanie citlivých informácií Sovietom, sa so svojimi kontaktmi stretli práve v Mexiku.