Mexický prezident odmieta, že jeho kampaň financovali drogové kartely

Mexiko 1. februára (TASR) — Mexický prezident Andres Manuel López Obrador v stredu označil za "úplne nepravdivé" obvinenie, že obchodníci s drogami pomáhali financovať jeho prvú prezidentskú kampaň v roku 2006. Zároveň kritizoval americké úrady za porušenie "politickej etiky", keďže toto tvrdenie sa objavilo v článku zverejnenom na spravodajskej stránke ProPublica, ktorý citoval amerických predstaviteľov. Informovala o tom agentúra AFP.



Investigatívny novinár Tim Golden v článku na základe rozhovorov s americkými a mexickými predstaviteľmi, ako aj vládnych dokumentov píše, ako americkí protidrogoví agenti získali "presvedčivé dôkazy" o tom, že pašeráci kokaínu previedli na kampaň Lópeza Obradora približne dva milióny dolárov. Za to mali získať prísľub, že mexická vláda im uľahčí ich aktivity.



Podľa Goldena nie je známe, či López Obrador tieto peniaze odmietol alebo či o tejto ponuke vôbec vedel. Vo voľbách vtedy tesne prehral.



Podobné články zverejnili aj think tank InSight Crime a nemecká mediálna skupina Deutsche Welle.



López Obrador považuje spomínané tvrdenia za útok svojich oponentov pred júnovými prezidentskými voľbami, v ktorých kandiduje aj jeho spojenkyňa Claudia Sheinbaumová. Hoci v prieskumoch mu dôveruje okolo 70 percent obyvateľov, kandidovať už nemôže.



Od svojho nástupu do funkcie v roku 2018 presadzuje López Obrador stratégiu "objatia namiesto guliek", ktorej cieľom je riešiť násilnú trestnú činnosť pri jej koreňoch, konkrétne bojom proti chudobe a nerovnosti prostredníctvom sociálnych programov, nie pomocou armády.



V Mexiku bolo od roku 2006, keď vláda nasadila armádu do boja proti obchodníkom s drogami, zaznamenaných viac než 420.000 vrážd, z ktorých väčšina sa pripisuje zločineckým gangom.