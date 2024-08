Mexický prezident: Vyjadrenia USA k našej súdnej reforme sú neúctivé

Mexiko 23. augusta (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v piatok označil kritické vyjadrenia amerického veľvyslanca v Mexiku Kena Salazara k navrhovanej reforme súdnictva za neúctivé voči Mexiku ako zvrchovanej krajine. Zároveň kritizoval USA za dlhodobý "intervencionizmus" na americkom kontinente. TASR informuje podľa správ agentúry Reuters a webovej stránky denníka El País.



Ľavicovo orientovaný mexický prezident López Obrador predstavil reformu, na základe ktorej majú byť sudcovia priamo volení občanmi. S reformou nesúhlasia súčasní sudcovia, ktorí na protest proti nej vstúpili tento týždeň do štrajku. Prezident označil štrajk za nezákonný a obvinil sudcov, že takto slúžia záujmom zločincov.



Americký veľvyslanec vo štvrtok naznačil, že umožnenie priamej voľby sudcov by viedlo k neúmerným postihom nad rámec práva, ale aj zvýšeniu vplyvu drogových kartelov na justíciu.



"Súdna moc potrebuje reformu," povedal. "Avšak priama voľba sudcov z môjho pohľadu nevyrieši korupciu a ani neposilní súdnu moc," vyhlásil.



"Priama voľba sudcov je priamym ohrozením demokracie v Mexiku," zdôraznil s tým, že tento krok ohrozí obchodné vzťahy medzi USA a Mexikom a oslabí dôveru investorov.



Kanadský veľvyslanec v Mexiku Graeme C. Clark takisto tlmočil znepokojenie investorov zo svojej krajiny voči chystanej reforme, píše denník El País.



Obradorovo volebné obdobie potrvá ešte niečo vyše mesiaca, reformu však podporuje aj jeho nástupkyňa Claudia Sheinbaumová.