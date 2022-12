Mexický prezident vyzval občanov, aby nebrali dary od drogových gangov

Mexiko 28. decembra (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vyzval v utorok občanov krajiny, aby cez sviatky neprijímali dary od tamojších drogových gangov. Výzvu adresoval po videách na sociálnych sieťach, na ktorých bolo vidieť dodávky s množstvom darov; ich vodičov však okoloidúci identifikovali ako členov drogového kartelu Jalisco. TASR správu prevzala z agentúry AP.



López Obrador potvrdil, že niektoré drogové gangy sa snažia oživiť takéto obdarovávanie - ku ktorému často dochádzalo pred niekoľkými rokmi - aby získali podporu miestneho obyvateľstva.



Podľa mexického prezidenta sa miestni obyvatelia v niektorých komunitách dokonca pokúšali chrániť obchodníkov s drogami, zastaviť zadržiavanie drog alebo postaviť sa proti zriadeniu základní Národnej gardy, určených na boj proti obchodovaniu s drogami.



Pôvod darov – väčšinou hračiek – pri rozdávaní z 21. decembra v chudobnej štvrti v meste Guadalajara, hlavnom meste štátu Jalisco, tamojšie úrady nespresnili. Štvrťou prechádzal konvoj vozidiel s nafukovacími mikulášskymi dekoráciami a vianočnými svetielkami a skandoval piesne velebiace kartel Jalisco a miestneho vodcu gangu, známeho pod prezývkou "RR".



Mexický prezident pripustil, že sa prax opätovne objavila; v roku 2010 boli takéto kartelové vianočné darčekové kolá bežné v severnom pohraničnom štáte Tamaulipas. López Obrador povedal, že ide o súčasť stratégie zločineckých gangov získať si podporu verejnosti.



"Od začiatku tejto administratívy sme vedeli, bolo to zrejmé, bolo to verejne známe, že zločinecké gangy sa mimoriadne spoliehajú na sociálne základy, na ľudí v komunitách," povedal prezident. "Používajú ľudí ako (ľudské) štíty," dodal.



Najmasovejšia miestna podpora zločineckých gangov v Mexiku priniesla gangom krádež paliva. Kradnú benzín a naftu z vládnych potrubí, spresňuje AP. Keďže zlodeji pohonných hmôt dovolili miestnym ľuďom odoberať ich aj z nelegálnych kohútikov, mnohé komunity bojovali proti raziám polície a armády.



"Ľuďom hovorím, že by sa nemali nechať manipulovať, nemali by tieto gangy chrániť," upozornil López Obrador.