Mexický prezident vyzýva na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny

Mexiko 31. júla (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v pondelok vyzval na ukončenie "iracionálnej" vojny na Ukrajine a vyslovil požiadavku, aby sa na nadchádzajúcich mierových rozhovoroch zúčastnili zástupcovia Ukrajiny aj Ruska. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



López Obrador vyhlásil, že Mexiko sa na rokovaniach v saudskoarabskej Džidde zúčastní len ak budú prítomné obe strany.



"Ak Ukrajina aj Rusko budú súhlasiť s hľadaním riešení na dosiahnutie mieru, budeme sa na tom podieľať," povedal novinárom na pravidelnej tlačovej konferencii.



"Nechceme, aby rusko-ukrajinská vojna pokračovala; je to veľmi iracionálne," dodal López Obrador s tým, že konflikt spôsobil obrovské ľudské utrpenie. "Jediné, čo z neho profituje, je vojnový priemysel," podotkol mexický líder.



Na rozhovoroch 5. a 6. augusta sa majú zúčastniť predstavitelia 30 krajín, informoval v sobotu denník The Wall Street Journal. Rusko nebolo pozvané, uviedol s odvolaním sa na diplomatov zapojených do prípravy rokovania.



Kremeľ v pondelok uviedol, že bude stretnutie "sledovať", ale nevidí podmienky pre mierové rokovania s Kyjevom.



López Obrador sa snaží zachovať neutralitu Mexika v tejto vojne, hoci jeho vláda podporila niektoré hlavné rezolúcie OSN, ktoré kritizujú úlohu Ruska. Mexiko odmieta poslať zbrane na Ukrajinu a neuvalilo ani sankcie na Rusko.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v apríli vyzval mexických zákonodarcov, aby podporili jeho plán na ukončenie vojny, ktorý zahŕňa stiahnutie ruských vojsk z územia Ukrajiny.



López Obrador minulý rok načrtol samostatný mierový plán. Ukrajina ho odmietla s odôvodnením, že by z neho malo prospech iba Rusko.



Stretnutie v Džidde nadväzuje na schôdzku v Kodani za účasti predstaviteľov Brazílie, Indie, Juhoafrickej republiky a Turecka. Saudskoarabská vláda chce zohrávať väčšiu úlohu v diplomacii týkajúcej sa Ukrajiny a chce tiež presvedčiť Čínu, aby sa zúčastnila na rozhovoroch.