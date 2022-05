Mexický prezident začal návštevu 4 krajín Strednej Ameriky a Kuby

Guatemala 6. mája (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador pricestoval vo štvrtok do Guatemaly – prvej zastávky na svojej ceste v oblasti Strednej Ameriky a Kuby. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AP.



Mexický prezident kritizoval v Guatemale vládnych predstaviteľov USA za to, že Ukrajine "rýchlo poslali miliardy", no ich konanie v oblasti rozvojovej pomoci pre Strednú Ameriku je pomalé.



Takisto žiadal pomoc Spojených štátov na zastavenie chudoby a nezamestnanosti, v dôsledku ktorých tisíce ľudí odchádzajú z tejto krajiny smerom k hraniciam USA.



Prezident do nedele 8. mája navštívi Guatemalu, Salvádor, Honduras, Belize a Kubu. Počas cesty sa bude venovať témam migrácie i rozvoja vrátane programu mexickej vlády Sembrando Vida (Zasievame život), ktorého cieľom je prispieť k zníženiu chudoby vo vidieckych oblastiach a k ochrane životného prostredia. Mexiko žiada vládu USA, aby pomáhala s financovaním tohto programu, píše AP. Zatiaľ sa tak však nestalo.



Mexického prezidenta sprevádzajú na jeho ceste ministri obrany, zahraničných vecí a námorníctva. Delegácia má v piatok pokračovať do Salvádora a Hondurasu.



López Obrador je zástancom úsporných opatrení. Počas cesty sa bude presúvať komerčnými letmi a lietadlami mexických vzdušných síl, napísal na svojej webovej stránke denník El País.