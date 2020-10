Mexický prezident žiada od pápeža ospravedlnenie za obdobie dobývania

Mexiko 11. októbra (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v sobotu zverejnil otvorený list venovaný pápežovi Františkovi, v ktorom vyzýva rímskokatolícku cirkev, aby sa ospravedlnila za zneužívanie pôvodného obyvateľstva krajiny počas dobývania Aztéckej ríše (Mexika) v 16. storočí. Informovala o tom agentúra AP.



"Rímskokatolícka cirkev, Španielske kráľovstvo a mexická vláda by sa mali verejne ospravedlniť za ukrutnosti, ktoré boli páchané na domorodom obyvateľstve," píše sa v liste.



Mexický prezident zároveň od pápeža požaduje, aby sa vyjadril v prospech kňaza Miguela Hidalga, ktorý bol hlavným predstaviteľom prvej etapy mexickej vojny o nezávislosť v devätnástom storočí. V minulosti existovali domienky o tom, že Hidalgo bol rímskokatolíckou cirkvou exkomunikovaný za účasť v povstaní proti Španielsku. Neskôr sa však zistilo, že pred svojou popravou priznal svoje hriechy, a teda nebol vylúčený z cirkvi.



"Myslím si, že by to bol veľký prejav pokory, keby sa cirkev zmierila s Hidalgom po jeho smrti," uviedol mexický prezident.



Mexiko momentálne rieši otázku, ako si na budúci rok pripomenúť päťsté výročie dobytia Aztéckej ríše. López Obrador minulý rok požiadal Španielsko, aby sa ospravedlnilo za násilnosti páchané počas dobývania Mexika. Španielska vláda túto žiadosť dôrazne odmietla.



Dobývanie Aztéckej ríše Španielmi sa začalo vo februári 1519 a skončilo sa 13. augusta 1521. Výprave velil Hernán Cortés. Väčšina aztéckych pamiatok bola počas neho zničená a takmer všetci Aztékovia zahynuli — ak neboli priamo vyvraždení, podľahli chorobám zavlečeným z Európy.