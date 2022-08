Mexický prezident žiada zvýšiť úsilie pri záchrane zavalených baníkov

Mexiko 8. augusta (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v nedeľu požiadal o zvýšenie úsilia pri záchrane desiatich baníkov, ktorí uviazli v podzemí po banskom závale na severe Mexika. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



López Obrador počas návštevy miesta nešťastia zdôraznil, že prioritou je záchrana baníkov "čo najskôr". Zával v uhoľnej bani nastal 4. augusta a bezprostredne po nešťastí sa z podzemia podarilo ujsť piatim pracovníkom. Úrady však odvtedy ďalších preživších nenašli, pripomína AFP.



Na záchrane baníkov pracuje takmer 400 členov záchranných zložiek vrátane vojakov. Pri vstupe do bane však stále hrozí nebezpečenstvo. Záchranári sa usilujú odčerpať vodu s cieľom získať bezpečný prístup do šácht, ktoré majú hĺbku 60 metrov, píše AFP.



"Nastal pokrok, voda naďalej klesá," povedal guvernér štátu Coahuila Miguel Ángel Riquelme. Záchranári budú podľa jeho slov pripravení zostúpiť do bane, keď hladina vody poklesne.



Ministerstvo spravodlivosti v mexickom federatívnom štáte Coahuila oznámilo, že v rámci vyšetrovania príčin nehody požiadalo ministerstvo práce o informácie o bezpečnostných previerkach v baniach v tejto oblasti. V posledných rokoch sa tu odohralo viacero banských nešťastí, píše AFP. Vlani po závale v bani prišlo o život sedem baníkov a viac ako 65 obetí si vyžiadala explózia v bani Pasta de Conchos v roku 2006.