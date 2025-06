Mexický senát jednohlasne schválil zákaz delfinárií

Mexiko 27. júna (TASR) - Mexický senát vo štvrtok jednohlasne schválil zákaz organizovania zábavných predstavení za účasti delfínov a iných morských cicavcoch, takzvaných delfinárií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a internetového portálu Mexico News Daily.



Reformu horná komora mexického Kongresu schválila pomerom hlasov 99 k nula. Pre uvedenie do platnosti ho musí ešte podpísať prezidentka Claudia Sheinbaumová, ktorá však ideu takéhoto zákazu už v minulosti slovne podporila.



Podľa znenia textu reformy by mali byť delfináriá v krajine zatvárané postupne. Z údajov Kongresu vyplýva, že je Mexiko domovom pre približne osem percent všetkých delfínov v zajatí na svete.



Výnimkou pre chov delfínov by mal byť podľa novely preukázateľný vedecký výskum. „Výskum musí byť vykonaný alebo schválený oficiálne registrovanou akademickou alebo výskumnou inštitúciou a musí mať protokol schválený ministerstvom životného prostredia a prírodných zdrojov,“ uvádza sa v prijatej novele.



Morské cicavce sa tak budú môcť v zajatí chovať len na ochranárske a výskumné účely. Mexická pobočka mimovládnej organizácie Humane World for Animals odhlasovanie zákazu označila za „rázny krok smerom k ukončeniu zneužívania veľrýb, delfínov a iných morských cicavcov na zábavu“.



„Zákaz predstavuje významný krok vpred v úsilí o dobré životné podmienky zvierat a ich ochranu v Mexiku,“ vysvetlila. Organizácia tvrdí, že by malo byť zo zajatia prepustených okolo 350 delfínov.