VIDNO TO AJ Z VESMÍRU: Toto hlavné mesto sa prepadá veľmi rýchlo
Rozsiahle čerpanie podzemnej vody a urbanistický rozvoj dramaticky zmenšili vodonosnú vrstvu, čo znamená, že Mexico City sa už viac ako 100 rokov prepadá.
Autor TASR
Mexico City 3. mája (TASR) - Mexické hlavné mesto Mexico City sa podľa nových satelitných snímok, ktoré tento týždeň zverejnila americká vesmírna organizácia NASA, prepadá tempom takmer 25 centimetrov ročne, čím sa radí medzi metropoly s najrýchlejším poklesom na svete. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AP.
Mexico City, jedna z najrozsiahlejších a najľudnatejších mestských aglomerácií na svete, ktoré s rozlohou približne 7800 kilometrov štvorcových a s počtom obyvateľov okolo 22 miliónov patrí medzi najväčšie urbánne oblasti na svete, bolo vybudované na mieste starobylého jazera. Mnohé ulice v centre mesta boli kedysi kanálmi, čo je tradícia, ktorá pretrváva aj na vidieku v okrajových častiach mesta.
Rozsiahle čerpanie podzemnej vody a urbanistický rozvoj dramaticky zmenšili vodonosnú vrstvu, čo znamená, že Mexico City sa už viac ako 100 rokov prepadá, v dôsledku čoho sa mnohé pamiatky a staršie budovy - napríklad Metropolitná katedrála, ktorej výstavba sa začala v roku 1573 - viditeľne nakláňajú na jednu stranu. Zmenšujúca sa vodonosná vrstva tiež prispela k chronickej vodnej kríze, ktorá sa podľa predpokladov ešte iba zhorší.
„Poškodzuje to časť kľúčovej infraštruktúry Mexico City, ako je metro, kanalizačný systém, vodovod, systém pitnej vody, obytné budovy a ulice,“ povedal Enriqué Cabral, výskumník v odbore geofyziky z Národnej autonómnej univerzity Mexika (UNAM).
Mexico City sa prepadá tak rýchlo, že toto zosuvanie je viditeľné aj z vesmíru. Podľa najnovšej správy NASA sa v niektorých častiach mesto zmenšuje priemerným tempom dva centimetre za mesiac, napríklad v okolí hlavného letiska a pri ikonickom pamätníku, ktorý je všeobecne známy ako Anjel nezávislosti.
Celkovo to znamená ročnú rýchlosť poklesu pôdy približne o 24 centimetrov. Podľa Cabrala dosiahol pokles za necelé storočie viac ako 12 metrov. „Máme jednu z najrýchlejších rýchlostí poklesu pôdy na celom svete,“ povedal vedec.
„Odhady NASA vychádzajú z meraní, ktoré v období od októbra 2025 do januára 2026 spravil satelit NISAR, ktorý dokáže sledovať zmeny na zemskom povrchu v reálnom čase, a je výsledkom spoločnej iniciatívy NASA a Indickej organizácie pre vesmírny výskum (ISRO).
