Mexiko a USA chcú užšie spolupracovať v otázkach nelegálnej migrácie

Mexiko 28. decembra (TASR) - Na zmiernenie svojej nelegálnej migrácie sú navzájom užšie spolupracovať Mexiko i Spojené štáty. Dohodli sa na tom v stredu zástupcovia oboch krajín na schôdzke v Mexiku, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Na základe dohody má vzniknúť bilaterálna pracovná skupina, ktorá sa bude pravidelne stretávať, uviedla reportérom mexická ministerka zahraničných vecí Alicia Bárcenová.



Cieľom je pritom znížiť počet migrantov prichádzajúcich cez Mexiko do Spojených štátov. Do úsilia majú byť zahrnuté aj krajiny, odkiaľ prichádza najviac migrantov, teda stredná a južná Amerika.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador sa v hlavnom meste Mexiko stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom, ministrom USA pre vnútornú bezpečnosť Alejandrom Mayorkasom a poradkyňou Bieleho domu pre vnútornú bezpečnosť Liz Sherwood-Randallovou, spresňuje DPA.



Na tejto schôdzke vznikla zhoda vo viacerých dôležitých otázkach, napísal López Obrador na platforme X. V čase stretnutia bolo podľa tamojších médií na ceste do USA pešo z juhu Mexika najmenej 7000 migrantov.



Mexiko leží na migračnej trase ľudí, ktorí dúfajú v lepší život v USA, píše DPA. Utekajú pritom pred chudobou, násilím či politickými krízami vo vlasti.



Nelegálna migrácia je dominujúcou témou aj v predvolebnom boji pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v USA.