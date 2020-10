Mexiko a USA má tento rok zasiahnuť už 27. tropická búrka

Cancún 26. októbra (TASR) - Tropická búrka Zeta, ktorá sa pohybuje smerom na mexický polostrov Yucatán, v priebehu pondelka pravdepodobne zosilnie na hurikán a v stredu môže zasiahnuť južné štáty USA. Informovala o tom agentúra AP.



Búrka Zeta - tento rok v poradí už 27. pomenovaná búrka tejto hurikánovej sezóny v Atlantickom oceáne - bola počas víkendu takmer nehybná približne 230 kilometrov juhovýchodne od mexického ostrova Cozumel. Sprevádzal ju vietor so stálou rýchlosťou 110 kilometrov za hodinu. Následne sa búrka začala hýbať smerom na Yucatán rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu.



V mexickom meste Cancún sú stále pozorovateľné následky hurikánu Delta, ktorý oblasť zasiahol pred troma týždňami. Miestne úrady podľa AP berú búrku Zeta vážne. Pristupujú k nej však s menšou mierou znepokojenia, než k hurikánu štvrtej kategórie Delta.



Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) očakáva, že Zeta do Mexika, na Kajmanské ostrovy a Kubu prinesie 10 až 20 centimetrov zrážok a následne sa presunie do Spojených štátov.



Zeta môže pevninu USA zasiahnuť na ktoromkoľvek mieste od štátu Louisiana až po Floridu. Guvernér Louisiany John Bel Edwards vyzval občanov, aby vývoj búrky sledovali. Tento štát aktivoval svoj krízový štáb.



Meteorológovia museli iba druhýkrát za ostatných 70 rokov využiť na pomenovanie búrky grécku alfabetu po tom, ako sa im v septembri minuli tradičné názvy.