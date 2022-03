Mexiko a USA urýchlia modernizáciu pohraničnej infraštruktúry

Mexiko 15. marca (TASR) - Mexické a americké orgány sa dohodli na zvýšení tempa modernizácie hraničných priechodov a kontrol. V pondelok to uviedlo mexické ministerstvo zahraničných vecí. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry Reuters.



Počas stretnutia sa mexickí predstavitelia a delegácia USA pod vedením ministra pre vnútornú bezpečnosť Alejandra Mayorkasa zhodli na tom, že projekt hraničného priechodu s názvom Otay II východne od priechodu Otay Mesa predstavuje "strategickú prioritu".



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador na Twitteri uviedol, že mexickí predstavitelia rokovali s Mayorkasom aj o otázkach týkajúcich sa práce a migrácie.



Najviac prisťahovalcov prichádza do Spojených štátov zo Strednej Ameriky, no podľa orgánov prihraničného mesta Tijuana cez mexicko-americkú hranicu prechádzajú aj ruskí či ukrajinskí občania. Úradníci sa im snažia pomôcť poskytovaním informácií v ruskom a ukrajinskom jazyku.