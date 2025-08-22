< sekcia Zahraničie
Adidas sa ospravedlnil pôvodným obyvateľom za návrh nových topánok
Problém sa týkal modelu topánok Oaxaca Slip On, ktorý navrhol mexicko-americký dizajnér Willy Chavarria.
Autor TASR
Mexiko 22. augusta (TASR) - Vedúci predstavitelia spoločnosti Adidas vo štvrtok navštívili malé mesto v južnom Mexiku, v ktorom žije komunita pôvodného obyvateľstva. Cieľom bolo ospravedlniť sa za to, že sa pri navrhovaní nového dizajnu topánok inšpirovali ich tradičnými sandálmi, čo mexická vláda označila za kultúrne privlastnenie, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Nemecký športový gigant vyslal do mesta Villa Hidalgo Yalalag v štáte Oaxaca svojich zástupcov, aby osobne odovzdali stanovisko po tom, ako ešte minulý týždeň vydali písomné ospravedlnenie.
Problém sa týkal modelu topánok Oaxaca Slip On, ktorý navrhol mexicko-americký dizajnér Willy Chavarria. Podľa miestnych obyvateľov veľmi pripomína ich tradičné ručne vyrábané sandále huarache.
„Chápeme, že táto situácia mohla spôsobiť nepríjemnosti, a z toho dôvodu sa verejne ospravedlňujeme,“ povedala Karen Gonzálezová, vedúca oddelenia právnych záležitostí a dodržiavania predpisov v pobočke Adidas Mexico.
Dodala, že Adidas bude v budúcnosti usilovať o spoluprácu s komunitou v meste Villa Hidalgo Yalalag, aby zabezpečil rešpektovanie jej kultúrneho dedičstva. Podľa Reuters žije v tejto komunite menej ako 2000 ľudí.
Kontroverzia upútala pozornosť celého Mexika začiatkom tohto mesiaca, keď prezidentka Claudia Sheinbaumová kritizovala Adidas a oznámila plány na preskúmanie právnych možností ochrany pôvodných komunít pred údajnou kultúrnou apropriáciou veľkými firmami.
Reuters dodáva, že Mexiko už v minulosti obvinilo iné veľké svetové módne značky zo zneužívania návrhov pôvodných obyvateľov bez ich súhlasu.
