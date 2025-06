Mexiko bojuje proti korupcii v justícii voľbami sudcov

Mexiko 2. júna (TASR) - Voliči v Mexiku v nedeľu volili sudcov, ktorí budú pôsobiť na súdoch rôzneho stupňa vrátane najvyššieho. Tieto voľby sú súčasťou reformy, ktorá je podľa vlády potrebná na očistenie skompromitovaného justičného systému, informovala v pondelok agentúra AFP.



Mexiko je jedinou krajinou na svete, kde sa všetci sudcovia a prísediaci po novom vyberajú v ľudovom hlasovaní. Celkovo sa volili sudcovia na 881 federálnych postov - vrátane deviatich členov najvyššieho súdu - a približne 1700 sudcov na súdy v 19 z 32 štátov federácie. Doplňujúce voľby sa budú konať v roku 2027.



Sudcov však prišlo voliť len približne 13 percent z viac než 100 miliónov oprávnených voličov, uviedol Národný volebný inštitút. Nízku účasť spôsobilo aj to, že mnohí z uchádzačov boli verejnosti málo známi.



Kým odborníci varujú, že voľby môžu politizovať justíciu a zjednodušiť ovplyvňovanie súdov zločineckými skupinami prostredníctvom hrozieb a úplatkov, prezidentka Claudia Sheinbaumová reformu obhajuje: aj v nedeľu opäť uviedla, že proti nej sú iba tí, ktorí chcú „zachovať režim korupcie a privilégií“. Po uzavretí volebných miestností označila hlasovanie za „totálny úspech“.



„Po prvýkrát v histórii takmer 13 miliónov Mexičaniek a Mexičanov využilo právo rozhodovať o nových sudcoch a sudkyniach,“ uviedla vo videu na sociálnych sieťach.



Aj keď nedeľné voľby neboli poznačené násilím, ktoré je častým sprievodným javom politiky v Mexiku, bývalý predseda volebnej komisie Luis Carlos Ugalde upozornil, že zločinecké skupiny pravdepodobne už kontaktovali kandidátov, ktorí sú pre nich dôležití.



Podľa agentúry AFP kandidáti museli spĺňať viaceré podmienky: mať právnické vzdelanie, skúsenosti, čistý register trestov a „dobrú povesť“.



AFP v tejto súvislosti podotkla, že organizácia Defensorxs identifikovala ako „vysokorizikových“ asi 20 kandidátov. Ide napr. o Silviu Delgadovú, ktorá v minulosti zastupovala spoluzakladateľa kartelu Sinaloa Joaquína „El Chapa“ Guzmána. Rizikový je aj ďalší kandidát - Leopoldo Chávez, ktorý si v USA odpykal takmer šesť rokov väzenia za drogové trestné činy.



Analytik David Shirk z Kalifornskej univerzity v San Diegu poukázal na to, že aby rozhodovanie voličov bolo zodpovedné, museli by „venovať hodiny a hodiny skúmaniu životopisov a minulosti stoviek kandidátov“. Upozornil tiež, že väčšina korupcie v mexickom systéme sa nevyskytuje v súdnictve, ale v polícii a prokuratúre. „Ak sa vám podarí vyhnúť stíhaniu, sudcu sa už báť nemusíte,“ dodal Shirk, ktorý vedie projekt Justice in Mexico.



Súčasnú reformu podporoval aj bývalý prezident Andrés Manuel López Obrador, mentor prezidentky Sheinbaumovej, ktorý počas svojho pôsobenia vo funkcii kritizoval súdy opakovane. Ako však vysvetlil Shirk, „hlavným dôvodom reformy bolo to, že López Obrador mal so sudcami nevyrovnané účty.“