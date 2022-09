Mexiko chce v OSN navrhnúť mierový plán pre Ukrajinu

Mexiko 17. septembra (TASR) – Mexiko budúci týždeň predloží Valnému zhromaždeniu OSN mierový plán pre Ukrajinu, vyhlásil mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. Prvá reakcia Kyjeva je skeptická. TASR informácie prevzala v sobotu od agentúry AFP a denníka The Guardian.



Mexiko navrhuje vznik výboru pre dialóg a mier, ktorý by tvorili pápež František, generálny tajomník OSN António Guterres a indický premiér Naréndra Módí.



"Ide o naliehavé hľadanie dohody, ktorá by zastavila vojnu na Ukrajine," uviedol mexický prezident v piatkovom prejave pri príležitosti dňa nezávislosti svojej krajiny. "Mierotvorná misia" by sa podľa neho mala okamžite snaziť o zastavenie bojov a priame rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



López Obrador, ktorého krajina je v súčasnosti nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN, tiež kritizoval svetovú organizáciu za podľa jeho slov nečinnosť, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Dodal, že návrh na zasadnutí VZ OSN v New Yorku prednesie mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard.



Zelenského poradca Mychajlo Podoľak sa v sobotňajšom tvíte obrátil priamo na mexického lídra.



"'Mierotvorcovia', ktorí využívajú vojnu ako tému na vlastnú propagáciu, vyvolávajú len prekvapenie. López Obrador, je vaším plánom udržať milióny ľudí pod okupáciou, zvýšiť počet masových pohrebov a dať Rusku čas na obnovenie rezerv pred ďalšou ofenzívou? Potom je váš 'plán' plánom," napísal Podoľak.